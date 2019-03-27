«Мы ожидали не такого фильма»: в Совете Федерации ополчились на «Братство» Лунгина

Сегодня на пленарном заседании верхней палаты российского парламента сенатор от Рязанской области, полковник ФСБ в запасе Игорь Морозов обрушился с критикой на фильм Павла Лунгина «Братство». Как передает корреспондент РИА «Новый День», член Совета Федерации потребовал не допустить премьеры этой киноленты 9 мая и заявил, что «мы ожидали не такого фильма», а эта картина Лунгина «не соответствует тому названию, которое он дал».

Сенатор пояснил, что кинолента уже вызвала неоднозначную реакцию у ветеранских сообществ воинов-интернационалистов, воевавших в Афганистане. В итоге во вторник, 26 марта, был организован закрытый показ картины, на который были приглашены сенаторы и представители ветеранских организаций. После просмотра, отметил Морозов, стало понятно, что вызвало такую реакцию ветеранов афганских событий.

«Грабежи караванов, мародерство, драки между собой военных в афганском городке на глазах у афганцев, что вообще было невозможно, – подчеркнул Морозов. – Фактологические неточности, прямые искажения фактически исторических событий по выводу наших войск из Афганистана – вот что легло в основу этого фильма».

Сенатор признал, что в фильме играет «прекрасно подобранный актерский коллектив», присутствуют «мастерски, по-лунгински снятые сцены боевых операций», но все это «просто растворяется в тех воинских преступлениях, которые протекают на протяжении всего этого фильма». «На этом фильме нельзя воспитывать молодежь, развивать чувство патриотизма, особенно в условиях информационной войны», – констатировал полковник ФСБ в запасе.

Морозов также заявил, что России нужны фильмы патриотического содержания, но фильм Лунгина не относится к этой категории. Он предложил дать протокольное поручение комитету СовФеда по науке, образованию и культуре – «чтобы мы довели [общественную дискуссию по поводу фильма] до конца, и главное, чтоб этот фильм не вышел 9 мая, как это сейчас запланировано».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Морозову воздержаться от протокольного поручения. «Творческий процесс – очень тонкая материя, и никакими протокольными поручениями это не решается, – пояснила она. – Но диалог [ветеранских организаций с создателями фильма и сенаторами] надо продолжать, безусловно».

«Братство» – фильм режиссёра Павла Лунгина, премьера которого запланирована на 9 мая. Картина посвящена выводу советских войск из Афганистана и основана на воспоминаниях старших офицеров службы внешней разведки. Сам Лунгин пояснял, что в основе фильма лежит «непарадный героизм». «Зрители увидят, как из тяжелого быта войны рождается что-то героическое, дружба, возникают очень большие моральные вопросы», – говорил режиссер в Фонде кино в 2016 году.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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