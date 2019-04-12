Спикер Госдумы отмахнулся от вопроса о своем заочном голосовании

Сегодня во время визита председателя Госдумы Вячеслава Володина в аэропорт «Гагарин» журналисты попытались задать вопрос о его заочном голосовании по закону о «суверенном интернете». Спикер нижней палаты не стал слушать до конца, сделал запрещающий жест рукой и демонстративно отвернулся, после чего корреспондента оттеснил охранник, передает агентство «Свободные новости».

Как сообщалось ранее, спикер нижней палаты российского парламента одобрил этот документ дистанционно, находясь за 800 километров от Москвы, из Саратовской области, что является нарушением регламента. Помимо Володина, таким же образом смог поддержать законопроект «единоросс» Николай Панков, который находился в поездке в Саратовской области вместе со спикером Госдумы.

Панков не стал уходить от вопроса саратовских журналистов и пояснил, что, в соответствии регламентом, направил письмо на имя председателя Госдумы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.04.19

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