Шестой рейтинг КПД депутатов Госдумы: определены новые фавориты и аутсайдеры

Депутаты Госдумы Евгений Марков (ЛДПР) и Михаил Берулава (КПРФ) стали самыми неэффективными народными избранниками по итогам первой половины весенней сессии нижней палаты российского парламента. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют выводы шестого экспертного доклада «Коэффициент полезности депутатов Государственной думы».

Рейтинг был составлен на основе народного голосования, соотношении выступлений и участия в законопроектах, которые рассматривает Госдума, медийности парламентария, а также, его работы в округе. В результате анализа всех составляющих депутатской деятельности с января по апрель, Марков, благодаря цитируемости, наработал лишь на индекс КПД – 0,92, а его коллега из компартии Берулава, у которого в зачете оказался только такой же параметр, получил оценку, сравнимую с погрешностью, – 0,02.

В то же время лидерами по коэффициенту полезного действия стали Ирина Яровая из «Единой России» (индекс КПД 71,29), Анатолий Аксаков из «Справедливой России» (70,1) и Антон Гетта из «ЕР» (69,91). Эти парламентарии традиционно входят в число наиболее эффективных народных избранников.

Комментируя итоги исследования, его авторы – политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев, обратили внимание, что многие депутаты действительно ждут большую часть сессии, активизируясь только в конце. Однако есть и те, кто планомерно ежедневно работает, не снижая активности.

«Некоторые депутаты, опираясь на результаты КПДГД5, выбрали для себя вполне эффективные стратегии – кто-то перешёл от тотальной медийности к реальным делам, даже несмотря на снижение параметра медийность – и вероятно выстраивает работу в сторону увеличения эффективности. Кто-то стал включаться в обсуждение абсолютно всех, даже не очень значительных законопроектов и инициатив. А кто-то действительно просто не снижает активности на протяжении всей половины сессии», – отмечают эксперты.

Исследование также показало, что многие одномандатники фактически уже начали готовиться к выборам 2021 года, акцентируя работу в своих округах, а компенсировать активность в Госдуме и медиаактивность предполагают за счёт активности в резонансных законопроектах, запланированных после майских праздников.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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