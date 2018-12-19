Рейтинг КПД депутатов Госдумы: эффективность оценивается в 30%

Нынешний состав нижней палаты российского парламента работает не в полую силу: нагрузка распределена неравномерно – значительная часть депутатов работает только на 30% своих возможностей. Такие выводы, как передает корреспондент РИА «Новый День», содержатся в пятом экспертном докладе «Коэффициент полезности депутатов Государственной думы», в котором анализируется эффективность народных избранников.

Как считают авторы исследования – политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев, за 2,5 года работы седьмого созыва Госдумы можно констатировать, что основной массе депутатов необходимо повысить нагрузку. При этом потенциальный рост эффективности при правильной системе управления может увеличиться до 40-50%.

Рейтинг был составлен на основе народного голосования, соотношении выступлений и участия в законопроектах, которые рассматривает Госдума, медийности парламентария, а также, его работы «в поле».

Самым неэффективным признан депутат от партии ЛДПР Андрей Кузьмин. Его КПД -8,76 и последнее место в рейтинге. Вторым снизу оказался его коллега из КПРФ Михаил Авдеев (КПД – 10,88), на третьем месте – «единоросс» Александр Ярошук (11,17). Чуть выше – депутаты от «Единой России» Валентин Чайка (12,29), Мурад Гадыльшин (12,53), Татьяна Гоголева (12,59), Виктор Игнатов (12,71), Фатих Сибагатуллин (12,79). Десятку самых неэффективных народных избранников замыкают член «Единой России» Владимир Богодухов (12,8) и коммунист Александр Некрасов (13,02).

В то же время наиболее эффективным эксперты признали председателя Комитета ГД по государственному строительству и законодательству, депутата от «Единой России» Павла Крашенинникова. Его индекс КПД составил 79,82. В пятерку лидеров также вошли председатель комитета по бюджету и налогам, депутат от «ЕР» Андрей Макаров (79,61), вице-спикер Госдумы от «ЕР» Ирина Яровая (72,32), глава комитета ГД по финансовому рынку – «эсер» Анатолий Аксаков (72,25) и его заместитель – «единоросс» Антон Гетта (72,14).

Комментируя работу Госдумы, руководитель консалтингового агентства «Politcom» Сабина Ермолина отметила, что в сложившихся реалиях политической системы «общество перестало относится к депутатам, как к авторитетному институту». «В сложившейся конъюнктуре депутаты в целом заняли в рейтинге раздражителя первое место», – сказала она и добавила, что Госдума за последний год «стала дисциплинированна, как никогда ранее».

По оценкам экспертов, основной проблемой становится то, что депутаты Госдумы после избрания перестают работать со своими избирателями и дистанцируются от проблем региона. При этом, как считает политтехнолог Кирилл Котов, эта тенденция характерна даже для Москвы и Московской области, которые в отличие от своих коллег из других регионов имеют преимущество физического присутствия в своих избирательных округах. «Больше половины ей не пользуются, системно отказываясь от участия в мероприятиях региональных и муниципальных властей, партийных организаций», – отметил он.

Напомним, последние выборы в Госдуму состоялись 18 сентября 2016 года. Из 450 депутатов 225 были избраны по партийным спискам по единому федеральному округу, 225 – по одномандатным округам. По результатам голосования партия «Единая Россия» получила 343 мандата, КПРФ – 42, ЛДПР – 39, «Справедливая Россия» – 23.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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