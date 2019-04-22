В Подмосковье активизировались клещи: за неделю пострадали более 100 человек

В Московской области начался сезон активности клешей. Как сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, за неделю с 11 апреля по 18 апреля в медицинские организации Московской области обратилось 102 человека, пострадавших от укусов клещей, в том числе 31 ребенок.

В то же время, как уточнили в ведомстве, случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в муниципальных образованиях Московской области не зарегистрировано.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.04.19

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