российское информационное агентство 18+

Онлайн-кассы. Что выбрать и как подключить

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 22 апреля 2019, 12:38 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

В Подмосковье активизировались клещи: за неделю пострадали более 100 человек

В Московской области начался сезон активности клешей. Как сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, за неделю с 11 апреля по 18 апреля в медицинские организации Московской области обратилось 102 человека, пострадавших от укусов клещей, в том числе 31 ребенок.

В то же время, как уточнили в ведомстве, случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в муниципальных образованиях Московской области не зарегистрировано.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.04.19

Российским морякам не выплатили суточные за командировки в Сирию. / Очередной «договорняк»: почему Россия продолжит кормить Украину и после 1 июня?. / В России хотят запретить торговлю настойками в ночное время. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Подмосковье

ЧП в Подмосковье: более 120 тысяч человек остались без света

В поисках «козла отпущения»: власти Подмосковья играют в «мусорный футбол» и размывают ответственность за экологическую катастрофу

Столичному региону угрожают ЧП: сотни гидросооружений в критическом состоянии

В Подмосковье нашли четырех детей-«маугли»: их кормили едой с помойки

Прибыль операторам – диоксины народу: власть постепенно снимает с себя ответственность за «мусорную реформу»

Валерий Соловей: Россия рискует получить новое «дело Магнитского»

Скандал в Подмосковье: многоквартирный дом признан самостроем, его жители оказались на улице

Продал в рассрочку и без торгов: возбуждено уголовное дело против первого заместителя главы Чехова

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Подмосковье,

Новости партнеров