Банк России обозначил сроки возможного снижения ключевой ставки

Сегодня Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, объяснив это решение повышением в апреле инфляционных ожиданий, несмотря на снижение темпов роста потребительских цен. При этом регулятор допустил, что снижение ключевой ставки возможно во втором-третьем квартале текущего года при развитии ситуации в соответствии со своим базовым прогнозом.

Банк России обратил внимание, что годовая инфляция в марте прошла локальный пик. Годовой темп прироста потребительских цен в марте увеличился до 5,3% (с 5,2% в феврале 2019 года). В апреле годовая инфляция начала замедляться и, по оценке на 22 апреля, снизилась до 5,1%. При этом текущие темпы прироста потребительских цен складываются несколько ниже прогноза Банка России.

Тем не менее, как считает регулятор, в апреле инфляционные ожидания населения незначительно выросли после их заметного снижения в марте. Ценовые ожидания предприятий продолжили снижаться, но остаются на повышенном уровне.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года. Однако, как считает регулятор, значимыми рисками остаются повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания, а также внешние факторы. «В частности, сохраняются риски замедления роста мировой экономики. Геополитические факторы могут привести к усилению волатильности на мировых товарных и финансовых рынках и оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания. Факторы со стороны предложения на рынке нефти могут усиливать волатильность мировых цен на нефть», – отметил Банк России.

Следующее заседание Совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 14 июня.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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