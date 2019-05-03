Россия признана мировым «золотым лидером»

Россия признана мировым лидером по закупкам золота по итогам первого квартала 2019 года. По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), Москва закупила 55,3 тонны «желтого» металла, в результате чего золотой резерв страны достиг объема более 2168 тонн.

Согласно отчету WGC, который цитирует РИА «Новости», российский ЦБ скупает золото, чтобы снизить свою зависимость от американского доллара на случай расширения санкций со стороны США. В 2018 году РФ приобрела 274,3 тонны драгоценного металла. WGC уже признавал Россию мировым лидером в ноябре прошлого года, отмечая, что золотой запас России превысил 2000 тонн.

На втором месте в обновленном «золотом рейтинге» расположился Центробанк КНР, который также пытается дифференцировать свои активы, двигаясь к отказу от американского доллара на фоне напряженных отношений с Вашингтоном.

В число самых активных скупщиков золота в начале 2019 года также вошли Турция, Казахстан, Эквадор, Катар и Колумбия. В целом мировые центробанки побили шестилетний рекорд по закупкам золота за отчетный период – 145,5 тонн золота, что на 68% больше, чем в начале 2018 года.

Банк России в прошлом году нарастил резервы монетарного золота на 14,9%, или почти на 275 тонн – до 67,9 млн унций (более двух тысяч тонн). В течение года ЦБ РФ регулярно закупал его для пополнения резервов.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла, что регулятор ведет политику по диверсификации вложений международных резервов, учитывая все риски, включая финансовые, экономические и геополитические. Так, например, в прошлом году после введения Вашингтоном антироссийских ЦБ начал распродавать американские гособлигации. К началу осени 2018 года вложения, которые в 2010 году составляли 176 млрд долларов, сократились до 14 млрд.

Лондон, служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 02.05.19

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