Британская пресса считает плохим знаком скупку золота Россией

Россия скупает золото на валютном рынке, чтобы ограничить влияние западных экономик, а это является плохим знаком. Такое мнение выразил глава исследовательского отдела брокерской компании BullionVault Адриан Эш. «Золотое правило гласит: у кого золото, у того и власть», – цитирует эксперта Daily Express.

По данным издания, за первые три месяца 2019 года Россия увеличила свои золотые запасы на 145,5 т, что почти на 70% больше, чем за первый квартал прошлого года. При этом РФ уменьшает вложения в гособлигации США, что свидетельствует о стремлении снизить зависимость российской экономики от американского доллара.

В настоящее время Россия находится на пятом месте в мире по общему объему золотовалютных резервов. Если Центробанк РФ будет и дальше такими же темпами скупать драгоценный металл, то обгонит Италию и Францию и закрепится в тройке государств с самым внушительным золотым запасом.

Впрочем, России еще очень далеко до лидера – США. Даже если Москва продолжит скупать все золото на рынке, догнать Вашингтон ей удастся только через 20 лет. Только в этом случае РФ укрепит свое положение на мировой арене, используя золото в качестве инструмента для ограничения влияния США.

Ранее Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) признал Россию лидером по закупкам драгметалла по итогам первого квартала 2019 года. При этом по данным WGC, Москва закупила значительно меньше «желтого» металла, чем утверждает Daily Express, – 55,3 тонны, в результате чего золотой резерв страны достиг объема более 2168 тонн. Согласно отчету WGC российский ЦБ скупает золото, чтобы снизить свою зависимость от американского доллара на случай расширения санкций со стороны США.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 21.05.19

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