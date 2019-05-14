Месть за Грудинина: КПРФ проверит все «уголовки» бизнесмена Палихата

КПРФ тщательно проверит обстоятельства, при которых были прекращены уголовные дела по обвинению в рейдерстве в отношении бизнесмена Владимира Палихата. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от компартии Александр Ющенко, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Есть такой хорошо известный правоохранительным органам Палихата Владимир Миронович. С его именем связывают рейдерские захваты целого ряда предприятий», – заявил он. В качестве примера Ющенко привел универмаг «Москва», после которого, по выражению депутата, «этот рейдерский захват был поставлен на поток, по данным СМИ в Москве захвачено здание «Гипрохима», «Нового времени», и многие другие».

«Фракция КПРФ, используя полномочия своих депутатов, намерена проверить, при каких обстоятельствах были закрыты эти уголовные дела, если были нарушения – мы будем настаивать на возобновлении этих уголовных дел», – сообщил он.

Ющенко подчеркнул, что все 9 млн избирателей, отдавших на выборах президента РФ голоса за директора подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина, будут рассматривать захват его предприятия как политическую акцию. «Из-за меркантильных интересов одного жулика-бизнесмена и, возможно, связанных с ним коррумпированных чиновников будет брошена тень на всю политическую систему, этого и ждут недруги нашей страны», – подчеркнул Ющенко.

По его словам, КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым уже официально обратилась в ФСБ, Следственный комитет, Генпрокуратуру и Верховный суд с вопросом – «на основании чего правоохранительные органы и некоторые органы госвласти потворствуют таким рейдерам». Кроме того, Зюганов обратился к главе государства с предложением провести на территории совхоза им. Ленина Госсовет по развитию малого и среднего бизнеса.

Напомним, как сообщал «Новый День», экс-спонсор кандидата в президенты Ксении Собчак – бизнесмен Владимир Палихата, уже судимый за рейдерство, оказался замешан в спор за 66% акций ЗАО «Совхоз имени Ленина» Грудинина. Акции у экс-кандидата в президенты РФ отсудила его экс-супруга, которая выписала генеральную доверенность на Палихата. Грудинин тогда заявил о рейдерстве, отметив в беседе с «Ведомостями», что «это история не про дележ общего имущества супругов, а про захват одного из преуспевающих предприятий».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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