«Меньше словоблудия»: депутаты Госдумы разругались на первом же заседании после майских каникул

Сегодня на первом после майских праздников пленарном заседании нижней палаты российского парламента произошел скандал – депутаты обменялись жесткими заявлениями в адрес друг друга. Камнем преткновения стало предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина – запретить для рядовых депутатов выступления на парламентской десятиминутке, а слово предоставлять только лидерам фракций и их заместителям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Володина традиционно поддержали глава либерал-демократов Владимир Жириновский и лидер «единороссов» Сергей Неверов – а против этого конгломерата единым фронтом выступили члены фракций КПРФ и «Справедливая Россия».

Спор начался с замечания депутата от ЛДПР Василия Власова о неинтересных выступлениях коллег, которые зал совершенно не слушает. «Давайте обсудим одно предложение – мы его начали проговоривать с руководителями фракций», – сказал на это Володин. По вторникам, пояснил спикер, выступления по актуальной повестке смогут делать только руководители фракций или их первые заместители, а по четвергам – любой депутат, уполномоченный фракцией. «Это повысит содержание и качество выступлений», – заявил он, отметив, что в этом случае будет «меньше словоблудия».

На голосование это предложение не ставили. Решив по вялой реакции зала, что депутаты согласны, Володин перечислил всех руководителей партийных фракций и их первых заместителей, призвав их отныне готовиться выступать по вторникам. «Когда на протяжении десяти минут выступают, извините меня, зачастую, ни о чем... мы должны экономить время», – пояснил он.

«Готов согласиться, только при жестком регламенте, – тут же взял слово Жириновский. – Если я выступаю – то выступают и Зюганов, и Неверов, и Миронов. И никаких заместителей! Первые лица. Если они не могут – их время передается тем, кто присутствует. Нет Миронова сейчас, и Зюганова нет, и Неверова – я один выступаю 40 минут!»

Правда, оказалось, что Зюганов только что вышел из зала, а Неверов и вовсе находится в своем кресле.

После этой перепалки зал очнулся. «Это все же прерогатива фракции – решать, кому выступать, – со своей стороны напомнил «эсер» Валерий Гартунг. – Я бы хотел предложить еще раз обсудить вопрос, и не выносить сегодня на решение».

Коммунисты отреагировали более жестко. «Мы считаем, что это вмешательство в работу фракции и ущемление прав депутатов на выступление, – заявил депутат Николай Коломейцев. – Фракция сама знает, кому и какое выступление поручить. Мы все утверждаем на фракции, и рекомендуем, о чем сказать и в какой форме».

Режиссер и депутат от КПРФ Владимир Бортко, в свою очередь, заявил Володину, что он его уважает, а новую идею считает нарушением прав народных избраннников. Слушать или не слушать – это решение зала, депутат же может говорить на любую тему, подчеркнул Бортко. Его коллега Владимир Кашин и вовсе предположил, что поведение отдельных групп зала «может быть и заказушным».

В этот момент в спор вновь вступил Жириновский. Он напомнил о заслугах ЛДПР в истории российского парламентаризма, и заявил о праве либерал-демократов «устанавливать регламент». Тут же выяснилось, что такую бурную реакцию парламентария спровоцировало выступление коммуниста Александра Ющенко, посвященное рейдерским захватам и ситуации с совхозом Павла Грудинина. «Люди не хотят об этом слышать! Вас никто не слушал. Вам самим должно быть стыдно, когда люди утыкаются в мобильники!» – выкрикнул он.

На сторону спикера и Жириновского встал и глава думских «единороссов» Сергей Неверов. «Никто никого не лишает никакого слова, – увещевал он коллег-бунтарей. – В четверг – пожалуйста, это может быть выступление любого депутата».

Бунтари, судя по всему, не сдавались, и продолжали записываться на выступления. Спор грозил затянуться, и Володин предложил перенести разговор на заседание Совета Госдумы. Решение будет принято только в случае одобрения всеми фракциями, заверил он. «Но сам разговор должен заставить нас задуматься – с чем идем, о чем говорим», – еще раз напомнил Володин коллегам.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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