Видеофиксации не будет: Госдума окончательно приняла новые правила техосмотра

Новые правила проведения техосмотра приняты Госдумой в третьем, окончательном чтении. Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время обсуждения депутатам пришлось вернуться ко второму чтению документа, чтобы принять единственную поправку – она касается различия сведений между электронной картой техосмотра и ее бумажной версией. Приоритет отдан электронному документу.

Против законопроекта высказалась фракция «Справедливая Россия». Как пояснил ее представитель Валерий Гартунг, «эсеры» не против безопасности на дорогах, однако, согласно статистики, неисправность автомобиля причиной аварий становится очень редко. «Мы против того, чтобы из-за аварийности вводить очень серьезные контрольные функции которые могут привести к удорожанию и серьезному коррупционному давлению на бизнес», – сказал он.

В итоге против законопроекта голосовал 81 парламентарий, «за» – 311.

Согласно новым правилам, электронная карта будет оформляться в обязательном порядке, а все данные о техосмотре будут направляться в «облачное хранилище» МВД. По сравнению с первым вариантом документа парламентарии убрали норму об обязательной видеофиксации процесса прохождения осмотра автомобиля, поскольку это могло серьезно повлиять на его стоимость. Видеосъемку в итоге решили заменить фотофиксацией.

Проводить техосмотр получат право компании, которые получат аккредитацию у Объединения страховых компаний. Она создаст автоматизированную систему техосмотра где, в том числе, будут храниться и фотографии автомобилей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.05.19

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