Госдума отдаст Путину право решать о возобновлении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о приостановлении Российской Федерацией действия договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Предлагается принять решение приостановить действие договора, подписанного 8 декабря 1987 года», – утонил он.

По его словам, вторая статья законопроекта предполагает, что решение о возобновлении Российской Федерацией действия договора принимается президентом РФ. «То есть мы право такое в рамках этого закона предоставляем главе государства, – пояснил Володин. – Совет Госдумы принял решение направить законопроект в рассылку до 10 июня». Рассмотреть документ Государственная дума планирует 18 июня в приоритетном порядке.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.05.19

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