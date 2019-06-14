Банк России оценил вероятность летнего падения цен

Банк России не исключает дефляции в России в летние месяцы или в сентябре, однако пока не видит большой вероятности таких процессов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«У нас обычно выражена сезонность в летние месяцы, и мы не исключаем, что может быть дефляция в летние месяцы или в сентябре, – сказала она. – Что касается тарифов ЖКХ, в связи с тем, что в этом году повышение тарифов на ЖКХ было разбито на два этапа, и основное повышение произошло в январе, повышение 1 июля будет меньше, 2,7% в годовом выражении».

Это, по словам председателя Центробанка, окажет некоторое дезинфляционное влияние.

«По продовольственным и по овощным товарам мы также ожидаем хорошего урожая, но много будет зависеть от погодных условий, – пояснила Набиуллина. – По прогнозу инфляции до конца этого года мы уточнили, снизили, и на наш взгляд это 4,2 – 4,7. Сейчас уровень месячной, сезонно очищенной инфляции, находится где-то около 4%. То накопление превышение инфляции над 4%, которое мы видели в результате повышения НДС и других факторов, составляет 0,4%. Соответственно, если уровень инфляционного давления будет оставаться на нашей цели, то это будет около 4,2 – 4,7%».

«Если будут какие-то мощные, одноразовые, дезинфляционные факторы, конечно, возможно, что инфляция будет ниже, – уточнила глава регулятора. – Но пока мы не видим большой вероятности этого».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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