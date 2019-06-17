В Подмосковье ребенок выпил молоко и оказался в больнице

В Подмосковье клещевым энцефалитом через козье молоко заболел ребенок, он госпитализирован в Москву. Ранее Роспотребнадзор сообщал о нескольких заболевших, которые проходят лечение в стационаре.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на региональный минздрав, инцидент произошел в районе Волоколамского шоссе. «По поводу клещей. Там один пострадавший. Госпитализирован один ребенок в Москву. Коза – носитель вируса», – цитирует агентство сотрудника министерства. В ведомстве добавили, что информация по пострадавшим уточняется.

Ранее на официальном сайте Роспотребнадзора появилась информация о том, что в одном из районов Подмосковья зафиксированы случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом после употребления сырого козьего молока, в пробах которого специалисты нашли вирус-возбудитель. «Случаи наблюдаются в одной семье, пострадавшие проходят лечение в стационаре, проводится выписка выздоравливающих», – говорится в сообщении.

Специалисты ведомства обследовали природную территорию и провели обработку против клещей и грызунов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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