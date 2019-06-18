Бензиновый кризис запрограммирован: в мае производители взвинтили цены на 17,5%

Стали известны возможные причины намечающегося бензинового кризиса в России. Как оказалось, в мае цены производителей на автомобильный бензин в среднем выросли на 17,5%. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил сегодня Росстат.

По данным ведомства, поднялась также стоимость и других нефтепродуктов. В частности, газовый стабильный конденсат подорожал на 18%, сжиженные пропан и бутан – на 8,4%, прочие нефтяные газы (на 11,8%). При этом цены на сырую нефть увеличились на 4,5%.

В Росстате также уточнили, что в мае по сравнению с прошлогодним уровнем снизился на 9,2% объем поступившей на переработку нефти. Производство дизельного топлива сократилось на 8,4%, а автомобильного бензина – выросло на 0,1%.

Как сообщал «Новый День», накануне глава правительства РФ Дмитрий Медведев потребовал от вице-премьера Дмитрия Козака разобраться в ситуации с ростом цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке. «Если это какой-то просто всплеск – это одна ситуация, а если это какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решение, которое мы с вами неоднократно обсуждали, в случае необходимости», – заявил Медведев, обращаясь к Козаку на совещании с вице-премьерами.

По данным Thomson Reuters Kortes, с 10 по 14 июня цены на бензин марки Аи-92 на Дальнем Востоке выросли на 74 копейки – до 45,84 рубля за литр, на Аи-95 – на 67 копеек – до 47,51 рубля за литр. Дизтопливо подорожало на 55 копеек – до 51,28 рубля за литр. Кроме того, цена на бензин поднялась в Забайкальском крае, Туве, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областях, Алтайском и Красноярском краях. Так, по информации портала «Тайга.инфо», в Новосибирске на заправках «Газпром Нефть» Аи-95 подорожал с 43,90 до 44,55 рубля, в Туве литр бензина этой же марки в мае вырос в цене с 41,58 до 44,32 рубля, в Приангарье – с 43,17 до 43,66 рубля, АИ-98 – с 46,08 до 47,08 рубля за литр.

Представитель Козака Илья Джус по итогам совещания вице-премьера с нефтяниками сообщил, что в среднем по стране в розничном сегменте существенных ценовых диспропорций не зафиксировано, а превышение роста цен носит «лишь единичный характер».

Тем не менее, по словам чиновника, Федеральная антимонопольная служба совместно с Министерством энергетики начали проверку ситуации.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.06.19

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