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Пятница, 21 июня 2019, 16:12 мск

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В Подмосковье бушует крупный лесной пожар

В Луховицком районе Подмосковья бушует лесной пожар, его площадь достигла 80 гектаров. Огонь охватил труднодоступные болотистые места, где использование тяжелой инженерной техники затруднено. Сейчас пожар тушат с вертолетов МИ-8.

Как сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области, лесной пожар перешел на земли лесного фонда Белоомутского участкового лесничества Луховицкого филиала ГКУ МО «Мособллес» 19 июня из Рязанской области.

Ранее с вертолетов МИ-8 на горящий лес сбросили 192 тонны воды, с самолетов ИЛ-76 – 160 тонн. В лесу создано два километра противопожарных разрывов. Сейчас тушение с вертолетов продолжается, на месте работает 30 единиц лесопожарной техники, 68 человек личного состава подмосковного ГУ МЧС, Минобороны, комитета лесного хозяйства и других ведомств.

Специалисты с воздуха ищут места для создания полос, чтобы пустить встречный пал. В комитете заявили, что полностью контролируют ситуацию, угрозы подмосковным городам и селам нет.

По информации «Интерфакса», один из населенных пунктов находится в шести километрах от горящего леса.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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