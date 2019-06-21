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Штаб Рослесхоза установил особый контроль за лесными пожарами в Подмосковье и Якутии

Фото Pixabay

Сегодня Федеральный штаб по координации деятельности по тушению лесных пожаров включил в зону особого контроля лесопожарную обстановку на территории Московской области и Республики Саха (Якутия). Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба Минприроды России.

По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, в настоящее время на территории Московской области ведется тушение перешедшего из Рязанской области лесного пожара на площади около 80 га. Задействовано 30 единиц лесопожарной техники, в том числе ведомственные вертолеты МИ-8 Минобороны России, а также 68 человек личного состава ГУ МЧС России по Московской области, Министерства обороны Российской Федерации, Комитета лесного хозяйства Московской области и других ведомств.

Федеральный штаб включил пожар в Московской области в зону своего особого контроля. В связи с предстоящими выходными днями и массовым выездом населения на дачные участки и за город Комитету лесного хозяйства Московской области и Главному управлению МЧС России по Московской области дано поручение обеспечить оперативное информирование населения близлежащих муниципальных образований о ситуации и необходимых мерах безопасности.

В Республике Саха (Якутия) в настоящее время проводятся работы по тушению 11 лесных пожаров на площади 840 га. Более чем в половине случаев причина возникновения лесных пожаров на землях лесного фонда в республике – нарушение правил пожарной безопасности в лесах, а также при функционировании линейных объектов: линий электропередачи, железных и автомобильных дорог, трубопроводов и других, переход огня с земель иных категорий.

На тушении возгораний занято более 324 человека, 33 единицы техники, 9 воздушных судов на авиапатрулировании и 6 судов непосредственно на тушении. В ликвидации пожаров также работает отдельная группировка дополнительных федеральных сил в составе 119 работников ФБУ «Авиалесоохрана». Режим ЧС введен в одном муниципальном районе республики.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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