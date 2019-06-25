Госдума решила исправить «досадную кривизну» с запретом свастики

В России разрешат использовать нацистскую символику в СМИ, кинофильмах и литературе. Соответствующие поправки в два федеральных закона сегодня приняла Государственная дума в первом чтении. Как передает корреспондент РИА «Новый День», обязательным условием для этого станет осуждение нацизма и нацистской идеологии.

Как пояснила один из авторов документа Елена Ямпольская, использование нацистской символики в России регулируют два закона – об экстремистской деятельности и об увековечении победы советского народа в Великой отечественной войне. «И вот по нему запрещено использование нацистской символики в принципе, как оскорбляющее память жертв фашизма, – напомнила депутат. – Вне закона, таким образом, оказываются абсолютно все фильмы о войне, плакаты и фотографии военного времени, кинохроника и все, что находится в музеях».

Ямпольская подчеркнула, что правоприменительная практика по данным статьям достаточно редкая, однако каждый случай «вызывает очень серьезный негативный общественный резонанс».

«Эту досадную кривизну надо исправить как можно быстрее», – заключила она. Соавторы поправок предложили разрешить использовать нацистскую символику в литературе, произведениях искусства, научно-образовательных целях и в СМИ – при обязательном условии осуждения нацизма и нацистской идеологии.

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Осадчий со своей стороны предложил внести уточнение, запрещающее использовать такую символику в развлекательных целях. «Разрешает ли ваш законопроект такое легкое, в смысле посмеяться, отношение к этому явлению?» – поинтересовался он. «Я считаю, что абсолютно исключает. В развлекательном контексте свастика и подобная ей атрибутика использоваться, на мой взгляд, не может», – заявила Ямпольская.

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов, в свою очередь, поинтересовался, каким образом авторы законопроекта предполагают обеспечить осуждение нацистской символики. «Это будет так же, как с табачными изделиями?», – спросил он. «Единоросс» Дмитрий Перминов ответить не смог, пообещав доработать данные формулировки ко второму чтению.

В то же время Иванов напомнил, что фактически в центре Москвы ежедневно можно видеть нацистскую символику. «Если кто был рядом с посольством Южной Кореи, он заметил, что этот забор целиком состоит из свастик, то есть катящегося солнца, – рассказал депутат. – И любой может придраться и сказать – «это же открытая демонстрация». Вот последний случай – в Харькове снесли памятник маршалу Жукову. Мы им отправили фашистскую каску, пробитую пулей. Но пресса сказала, что не может об этом написать, потому что попадет под закон о демонстрации нацистской символики. Здесь, спрашивается, в чем была опасность? Ребята в Новосибирске воссоздали немецкую танцетку – их тоже задержали. Мы должны гордиться, что победили умного, хитрого и талантливого врага – а не каких-то придурков, которых нам потом рисуют».

Депутат еще раз потребовал объяснить, как на практике должно выглядеть произведение искусства, в котором используется такая символика, соответствующее норме «при условии ее осуждения».

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин со своей стороны напомнил коллегам историю о девушке, которая опубликовала в Интернете фотографию своего двора времен оккупации, и также была осуждена, поскольку на снимке, естественно, оказались фашисты с нацистской символикой. «Законодательство серьезно сдерживает развитие исторической науки в нашей стране и плодит огромное количество мифов – потому что там, где есть запреты, развивается мифотворчество, – подчеркнул он. – Еще несколько лет назад было много очень хороших исследований о временах Второй мировой войны».

В итоге Ямпольская пообещала дополнить законопроект положениями о музейной деятельности, реконструкторах и произведениях литературы и науки, распространяемых в том числе в сети Интернет». Депутат отметила, что в Германии также существуют подобные исключения, однако там в эти статьи включены и компьютерные игры. «Надо будет нам тоже над этим подумать», – отметила она.

В итоге – законопроект был принят в первом чтении 356 голосами «за».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.06.19

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