Госдума смягчила запрет на демонстрацию свастики

Госдума окончательно разрешила использовать нацистскую символику в СМИ, кинофильмах, произведениях литературы, науки и искусства, а также в научно-образовательных целях. Соответствующие поправки в федеральные законы об экстремистской деятельности и об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне сегодня приняли депутаты в третьем чтении. При этом демонстрация нацистской символики возможна только при условии, что она не является ее пропагандой или не содержит оправдания преступлений фашистской Германии.

Как отметила один из авторов документа Елена Ямпольская, когда был принят полный запрет на показ нацистской символики, «возникла правовая коллизия, которая на протяжении последних лет являлась для общества серьезным раздражителем».

«Вне закона оказались абсолютно все фильмы о войне, плакаты и фотографии военного времени, кинохроника и все, что находится в музеях», – ранее заявляла она. По словам парламентария, правоприменительная практика достаточно редкая, однако каждый случай «вызывает очень серьезный негативный общественный резонанс».

Ямпольская сегодня также сообщила, что в Госдуму внесен законопроект об отмене административного наказания за использование нацистской символики без признаков пропаганды.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.11.19

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