российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 19 ноября 2019, 15:27 мск

Новости Политика

Госдума смягчила запрет на демонстрацию свастики

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Госдума окончательно разрешила использовать нацистскую символику в СМИ, кинофильмах, произведениях литературы, науки и искусства, а также в научно-образовательных целях. Соответствующие поправки в федеральные законы об экстремистской деятельности и об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне сегодня приняли депутаты в третьем чтении. При этом демонстрация нацистской символики возможна только при условии, что она не является ее пропагандой или не содержит оправдания преступлений фашистской Германии.

Как отметила один из авторов документа Елена Ямпольская, когда был принят полный запрет на показ нацистской символики, «возникла правовая коллизия, которая на протяжении последних лет являлась для общества серьезным раздражителем».

«Вне закона оказались абсолютно все фильмы о войне, плакаты и фотографии военного времени, кинохроника и все, что находится в музеях», – ранее заявляла она. По словам парламентария, правоприменительная практика достаточно редкая, однако каждый случай «вызывает очень серьезный негативный общественный резонанс».

Ямпольская сегодня также сообщила, что в Госдуму внесен законопроект об отмене административного наказания за использование нацистской символики без признаков пропаганды.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.11.19

В команде ямальского губернатора Артюхова новое назначение. / Больше половины депутатов гордумы не хотят переезжать в ЦУМ. / Президент Сербии отпраздновал первую победу Пако. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Госдума решила исправить «досадную кривизну» с запретом свастики

Метки / Госдума

В Госдуме хотят ввести «уголовку» за преследование возлюбленных

В Госдуме отрицают введение запрета на посуточную аренду квартир

«Хватит думать, что наш президент – ангел!» В Госдуме предложили лишить многодетных всех льгот ради одной выплаты

Госдума разрешила отдавать коммерсантам берега рек и морей без аукционов

«Цель – расселить аварийные дома, а не дать людям квартиры»: Госдума раскритиковала идеи Минстроя РФ

«Главное – подать понаряднее»: эксперт оценил демографические инициативы «Единой России»

Госдума «сценарно осудила» КПРФ: депутат Рашкин признан нарушителем этики за слова о «спруте» в Совете Федерации

Осужденным за тяжкие преступления запретят водить такси и общественный транспорт

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Госдума,