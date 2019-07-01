Новый виток «бензинового кризиса»: цены на топливо снова взлетят осенью

В сентябре жителей России может ожидать очередной рост цен на бензин. Такое мнение высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.

По его оценке, «стабилизация» цен на рынке топлива в рамках соглашения между нефтяниками и правительством РФ, продержится еще около двух месяцев. «Несмотря на то, что официально соглашение не продлевается, думаю, что устное «джентльменское» соглашение у нефтяников с правительством остается – о том, что в июле и, скорее всего, в августе они не будут поднимать цены в рознице, соответственно и на опте. То есть сдерживание де-факто будет продолжаться», – цитирует слова Юшкова РИА «Новости».

Эксперт пояснил, что взамен правительство РФ обещает увеличить выплаты нефтяным компаниям по демпфирующей надбавке. «Я думаю, что схема примерно такая. И к сентябрю как раз таки уже будет понятно нефтяным компаниям, хватает ли тех денег, которые теперь будут платить по повышенной демпфирующей надбавке, компенсировать им их расходы от сдерживания цен на внутреннем рынке», – сказал Юшков.

В то же время, по его оценке, Минфин может противодействовать повышению надбавки. В таком случае оставшиеся объемы недополученных денег нефтяники попытаются получить за счет роста цен на топливо. «Поэтому, если цены будут расти, то, скорее всего, в основном где-то в сентябре», – заключил эксперт.

Напомним, 1 ноября правительство РФ заключило с десятью крупными российскими нефтекомпаниями соглашение, согласно которому, нефтяники могут повысить розничные цены с первого января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с первого февраля индексируют их равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%). Тем не менее, цены на топливо продолжали расти. По данным Thomson Reuters Kortes, с 10 по 14 июня цены на бензин марки Аи-92 на Дальнем Востоке выросли на 74 копейки – до 45,84 рубля за литр, на Аи-95 – на 67 копеек – до 47,51 рубля за литр. Дизтопливо подорожало на 55 копеек – до 51,28 рубля за литр. Кроме того, цена на бензин поднялась в Забайкальском крае, Туве, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областях, Алтайском и Красноярском краях.

Представитель вице-премьера Дмитрия Козака, который курирует эту сферу, Илья Джус по итогам совещания с нефтяниками сообщил, что в среднем по стране в розничном сегменте существенных ценовых диспропорций не зафиксировано, а превышение роста цен носит «лишь единичный характер».

По данным Росстата, в мае цены производителей на автомобильный бензин в среднем выросли на 17,5%.

Как сообщал РИА «Новый День», о бензиновом кризисе в России заговорили весной и в начале лета 2018 года, когда стоимость топлива стала дороже 43 рублей за литр, при этом накануне повышения производители повысили отпускные цены на 10 и более процентов.

Осенью 2018 года гендиректор компании «ИнфоТЕК-Терминал» Рустам Танкаев обращал внимание, что консультации с нефтяниками о заморозке внутренних цен на нефтепродукты, а также запретительные экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты выглядят странно, так как бизнес просто не сможет долго работать в убыток.

«Договариваться с руководителями нефтяных компаний о том, чтобы зафиксировать цены на бензин, в той ситуации, когда в стране рыночная экономика, абсолютно бессмысленно. Эти переговоры выглядят совершенно нелепо, и понять, почему и зачем они ведутся, мне не хватает воображения», – заявлял он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.07.19

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