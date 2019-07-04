Банк России рассматривает возможность резкого снижения ключевой ставки

В июле совет директоров Банка России рассмотрит возможность более серьезного снижения ключевой ставки, чем это было ранее. Как сообщила журналистам в рамках Международного финансового конгресса председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, речь идет о понижении на 50 базисных пунктов, хотя регулятор предпочитает более «плавные» шаги.

«Хотя я всегда говорю о том, что мы предпочитаем двигаться плавно – небольшими шагами, пусть чаще, но тем не менее в целом не исключаем 50 базисных пунктов снижения. Я уже говорила, что мы и на прошлом заседании рассматривали такую возможность. Наверняка будем рассматривать и этот вариант тоже», – цитирует слова Набиуллиной «Прайм».

Ранее в июне Банк России впервые в 2019 году снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых. Тогда регулятор указал, что допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров, а также переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.07.19

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