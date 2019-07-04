Господдержка «ушла в тень»: цены на бензин стали политической проблемой

Правительство РФ опасается открытого повышения цен на бензин из-за прогнозируемой негативной реакции населения. В результате власти, по сути, скрыли господдержку нефтяников, пытаясь не повторить «бензиновый кризис», который превратился в реальную политическую проблему. Такое мнение, как предаёт корреспондент РИА «Новый День», высказали эксперты в рамках пресс-конференции в Москве.

В частности, как отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, тема топливного ценообразования сейчас стала политической. «Государство воспринимает эту тему как политизированную. Рост цен воспринимается как смежная картина с ростом протестных настроений. Именно поэтому в прошлом году мы увидели соглашение (между нефтяниками и правительством РФ)», – сказал Юшков.

Он напомнил, что рост цен на топливо в начале прошлого года спровоцировал массовое недовольство граждан, после чего кабинет министров попытался избежать повторения бензинового кризиса. «Первый вопрос на «прямой линии» с президентом в 2018 году был про бензин. Мы помним то включение дальнобойщика, который спрашивал, почему так цены выросли. Путин сразу же связывался с министром энергетики и с вице-премьером Дмитрием Козаком… В этом году историю никто не хотел повторять, потому государство активно мониторило, что происходит на рынке. Эта тема довольна политическая», – отметил эксперт.

По его словам, в результате соглашения между правительством и нефтяниками, которое было подписано в ноябре 2018 года, часть господдержки этого сектора «ушла в тень». «Демпфирующая надбавка – по сути, что это такое? Это выплаты нефтяникам из бюджета. Но люди не видят этих выплат, они наблюдают за тем, что происходит на АЗС, когда там не растет цена или растет, но не сильно, это всех успокаивает. Определенная поддержка отрасли уходит в тень. В том плане, что люди обычно этого не замечают», – обратил внимание Юшков.

Эксперт также уточнил, что у государства достаточно возможностей сдерживать рост цен. «Другой вопрос, будут ли они ими пользоваться или будет обратный крен к рыночной модели», – сказал он.

Юшков пояснил, что самый простой пусть сдерживания цен – понижение акциза и постоянная корректировка демпфирующей надбавки. «Когда ее принимали, заранее было понятно, что механизм расчета довольно сложный, с начала года с этим и столкнулись – она заработала, нефтяники получают, но недостаточно. Сейчас пришли к тому, что отказываемся от соглашения, но взамен к сентябрю нефтяники получают увеличение демпфирующей надбавки», – отметил эксперт.

Таким образом, по его мнению, в сентябре 2019 года действительно возможно изменение цен на топливо. «Я думаю, что в сентябре будут новые промежуточные итоги и будут решать – либо договариваться с нефтяниками опять, повышать демпфирующую надбавку, либо повышать цены на АЗС», – прогнозирует Юшков.

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша в этой связи со свое стороны подчеркнул, что соглашение между нефтяниками и правительством РФ, с завершением действия которого сегодня многие связывают будущий рост цен на топливо, напрямую не касалось розничных цен. «Это надо очень четко понять. Оно (соглашение) фиксировало некие индикативные мелкооптовые цены, выше которых не могут цены не могут подниматься в каждом регионе. При этом в каждом регионе была своя цена, установленная, исходя из текущих розничных цен. А розничные цены – была протокольная запись совещания вице-премьера Дмитрия Козака о том, что рост цен для АЗС и нефтяных компаний будет в пределах инфляции. Независимые АЗС держали цены аналогичным образом», – сказал он.

Аркуша также отметил, что окончание действия соглашения напрямую не влияет на розничные цены. «Это означает, что у нас пропали индикативные мелкооптовые цены. Для большинства регионов это не имеет значения, поскольку демпфер сработал. Если вы помните начало года, когда у нас экспорт был закрыт, внутренний рынок был перенасыщен, и это привело к снижению оптовых цен. В апреле ограничения по экспорту были сняты, внутренние цены достаточно быстро пошли вверх, но сработал демпфер и баланс спроса и предложения существует, и цены особо сильно не меняются во всех регионах, за исключением Дальнего Востока. Там существуют проблемы до сих пор. Регулятор пытаются эту проблему решить», – отметил Российского топливного союза.

Напомним, в ноябре 2018 года правительство РФ и нефтяники подписали соглашение по стабилизации цен на топливном рынке, но уже в мае 2019 года вновь наметился рост стоимости автомобильного топлива. По данным Росстата, за последний месяц весны цены производителей на бензин в среднем выросли на 17,5%. При этом розничная стоимость заметно выросла в регионах Сибири и Дальнего Востока. Тем не менее, кабинет министров отказался от продления соглашения с нефтяниками о стабилизации цен. По оценкам некоторых экспертов, новый виток бензинового кризиса возможен уже осенью.

Примечательно, что, согласно результатам июньского опроса, который провел исследовательский холдинг «Ромир», девять из десяти опрошенных автовладельцев (93%) в той или иной степени видят возможный риск в дальнейшем повышении цен на топливо. 44% респондентов считают, что существующие меры контроля за ценами становятся малоэффективными. Что касается вопроса госрегулирования процессов ценообразования на топливном рынке, то подавляющее большинство опрошенных в той или иной степени поддерживают подобные меры, следует из результатов опроса.

Москва, Мария Вяткина

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