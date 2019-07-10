Рост цен и сокращение ипотеки: рынок жилья подорожал по новым правилам

В первом полугодии 2019 года в России выдача ипотечных кредитов сократилась на 20,4% в количественном выражении и на 10,5% в денежном к аналогичному прошлогоднему периоду. При этом цены за шесть месяцев выросли в среднем на 4,6%. К таким выводам, как передает корреспондент РИА «Новый День», пришли аналитики компании «Талан».

Эксперты обратили внимание, что рост цен происходит в основном как следствие маркетинговой политики многих строительных компаний, использующих тревожные ожидания рынка на фоне вступивших в силу законодательных изменений, а также из-за постепенного снижения уровня конкуренции на многих локальных рынках: часть строительных компаний, неготовых работать по новым правилам, постепенно прекращает свою деятельность.

Например, в Москве за последние два квартала средневзвешенная стоимость квадратного метра увеличилась на 7%, в Сочи и Анапе на 6,3%, в Краснодаре и Санкт-Петербурге – на 6,0%, в Екатеринбурге на 5,5%, в Перми на 4%. Однако в ряде городов цены росли несколько быстрее, как, например, в Пензе, где по итогам первого полугодия 2019 года средняя цена квадратного метра возросла на 8,2%. Вместе с тем в некоторых городах напротив, внутренние факторы сдерживали рост цен, например, в Сургуте и Ижевске. Там рост цен составил менее одного процента. Тем не менее, для большинства городов характерен выраженный рост цен на жилье.

Объем выданной ипотеки в денежном выражении поддерживается постоянно увеличивающимся средним размером кредита, который на первичном рынке (по ипотечным кредитам, выданным под залог ДДУ) составил в мае 2019 года 2,67 млн рублей, что на 17% превышает аналогичное значение годом ранее. Средний размер кредита на вторичном рынке был существенно меньше и составил по итогам мая 2019 года – 2,03 млн рублей (+7% за год). Именно поэтому на первичном рынке сохраняется рост средневзвешенного срока кредитования, который по итогам мая 2019 года составляет 215 месяцев, что на 20 мес. больше, чем годом ранее.

Вместе с тем, согласно выводам аналитиков, в мае был зафиксирован рекордный рост объем ввода 29,6% (в годовом выражении), в то время как марте он составил 1,2%, а в апреле 6,7%. Причины масштабного майского прироста в наибольшей степени связаны с эффектом низкой базы: на май 2018 года пришелся минимальный за весь прошлый год объем ввода жилья. Этот показатель явился самым низким и по сравнению с прошлыми годами: в 2014-2015 гг. в мае вводилось по 4,6 млн кв м жилья, в 2016 – 4,4 млн кв м, в 2018 г. – 4,3 млн кв м. Таким образом, результат мая-2019 – 4,6 млн кв м – это возврат к среднему показателю нормы за прошлые годы.

«По нашей оценке в среднесрочной перспективе на фоне сокращения числа сделок и объемов ипотечного кредитования, будет происходить пропорциональный спад девелоперской активности – реакция застройщиков на сокращающийся спрос и неспособность части строительных компаний работать по новым правилам. Сила конкурентной борьбы в подобных условиях будет сокращаться, что продолжит способствовать положительной динамики цен, которая, однако, ожидается более сдержанной, чем в последний год. Потенциал роста цен, связанный с переходом на схему проектного финансирования, в середине 2019 года уже оказался во многом реализованным, и дальнейшее увеличение стоимости квадратного метра сдерживается слабеющим спросом», – отметила директор по маркетингу федеральной компании «Талан» Наталья Гарифуллина.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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