В Госдуме предрекли рост цен на автобусные перевозки: это связано с новой реформой

России снова предстоят серьезные изменения в сфере автобусных перевозок. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, меняющий схему получения средств автовокзалами и автостанциями. Как передает парламентский корреспондент РИА «Новый День», думская оппозиция пророчит рост цен на билеты, а «единороссы» указывают на проколы, допущенные чиновниками при работе над законопроектом.

В России на данный момент действует 458 автовокзалов и 395 автостанций. Как правило, оплату за свои услуги от перевозчиков они получают в виде процента от суммы, вырученной от продажи билетов. По словам заместителя министра транспорта РФ Дмитрия Зверева, сейчас фактически получается, что за счет тех пассажиров, кто приобретает более дорогие билеты, обслуживаются владельцы самых дешевых.

При этом набирает популярность покупка билетов через Интернет, выручка автовокзалов снижается, а это лишает их возможности содержать в нормальном состоянии свои здания и выполнять в полном объеме закон о защите прав потребителей, пояснил замминистра.

Кроме того, перевозчики нередко проводят акции на свои услуги и продают билеты по сниженным ценам – а это непрогнозируемо снижает выручку автовокзалов. Перевозчики же отказываются включать в договоры с ними некоторые платные услуги, которые, как подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту, должны быть оказаны пассажирам. Пока законного основания, чтобы обязать их подписывать такие договоры, нет.

Предельный размер агентского вознаграждения на данный момент не лимитирован, в цене билета он составляет 25-28% и является основным источником дохода для подавляющего большинства автовокзалов и автостанций. Правительство РФ предложило сформировать специальный перечень платных услуг для таких объектов транспортной инфраструктуры и установить тарифы на них – «в целях устранения существующей̆ проблемы некорректной̆ системы взаиморасчетов между владельцами объектов транспортной̆ инфраструктуры и перевозчиками, развития электронных систем дистанционной̆ продажи билетов». Таким образом сборы будут снижены до 3-5% считают чиновники правительства.

Правом сформировать эти перечни услуг и тарифы на них правительство предложило наделить федеральные органы исполнительной власти, которые занимаются выработкой государственной̆ политики и нормативно-правовым регулированием в сфере транспорта.

У оппозиции идея федеральных чиновников вызвала закономерные опасения. «В законе явно прослеживается, что цена [на билет] будет увеличиваться, – отметил депутат Госдумы от ЛДПР Кирилл Черкасов. – Если на малую станцию приходит 100 человек, то исходя из 3 процентов сбора, станция будет зарабатывать полторы-две тысячи рублей». Его коллега Павел Шперов также выразил сомнения, что новый порядок пойдет на пользу малым автостанциям. «Сам проезд будет стоить немного, но сборы возрастут», – пояснил он.

«Агентское вознаграждение сегодня добавляет 25-28 процентов к цене билета, – напомнил представитель минтранса РФ. – При этом идет усредненный расчет билета. Пассажиры, которые не пользуются дополнительными услугами, получат снижение цены на билет». После вопроса представителя фракции ЛДПР Александра Старовойтова выяснилось, что Минтранс не проводил расчетов последствий применения законопроекта на примере конкретных автовокзалов.

Зверев это объяснил тем, что ни перечень услуг, ни тарифы пока не определены, поэтому своеобразную оценку регулирующего воздействия авторы документа провели «с учетом использования правоприменительной практики по другим видам транспорта». В пояснительной записке указано, что разработчики ориентировались на правила, принятые в авиасообщении.

Как оказалось, правительство РФ при разработке законопроекта умудрилось забыть учесть в перечне услуг, обязательных для автовокзалов и автостанций, оффлайн продажу билетов в их кассах. На это указала «единоросс» Ирина Гусева.

«Самая главная услуга – это приобретение билетов в кассах. Ее просто нет, – обратила внимание парламентарий. – Если мы ее не пропишем ко второму чтению – не у всех есть Интернет, влияют и особенности возраста – люди останутся без билетов».

Правительство пообещало учесть замечания ко второму чтению законопроекта.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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