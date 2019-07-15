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Понедельник, 15 июля 2019, 14:35 мск

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Экс-заместитель губернатора Бориса Громова окажется на скамье подсудимых

Следователи направили в суд громкое уголовное дело бывшего заместителя губернатора Московской области Бориса Громова – экс-министра финансов правительства Подмосковья Алексея Кузнецова, который обвиняется в мошенничестве, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления и в растрате. Кузнецов был экстрадирован из Франции 3 января этого года.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, следователи полагают, что участники организованной преступной группы под руководством Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова нанесли ущерб бюджету Московской области на 14 млрд рублей. В частности, они «путем обмана и злоупотребления доверием приобрели у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, права на чужое имущество в виде права требования задолженности за указанные услуги к муниципальным образованиям Московской области, а также легализовали денежные средства».

По версии следствия, чтобы легализовать средства, были заключены фиктивные сделки с участием подконтрольных членам ОПГ юрлиц, а расчетные счета были открыты в банке, подконтрольном Кузнецову. Деньги в итоге были выведены в оффшоры на Кипр.

«На них обвиняемые приобрели элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, дорогостоящие автомобили и иное имущество. Указанные преступления были совершены в 2005-2008 годах», – уточнили в СК РФ.

В России силовики успели отыскать предметы антиквариата, которые супруга Кузнецова Жанна Булах намеревалась вывезти в Финляндию – 1357 объектов, в том числе печатные издания и книги, картины, предметы мебели, интерьера, монеты, доспехи и иное ценное имущество. Сейчас все это имущество находится под арестом, а впоследствии будет обращено в погашение исков потерпевших и в доход государства.

Несколько подельников Кузнецова уже получили реальные сроки лишения свободы: в частности, это Валерий Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова. Жанне Булах приговор вынесен заочно, она находится на территории США, экстрадиция из которых невозможна.

Сам Кузнецов был объявлен в международный розыск, в 2013 году глава СК РФ Александр Бастрыкин обсудил с французскими правоохранителями вопросы уголовного преследования Кузнецова. Вскоре Кузнецов был задержан, и с 2013 года решался вопрос об экстрадиции. При этом суд в Париже решил арестовать принадлежащие ОПГ отели в Куршевеле, произведения искусства и другую недвижимость.

Обвинительное заключение прокурором утверждено.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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