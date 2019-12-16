Экс-министру финансов Подмосковья Кузнецову дали 14 лет за махинации на 14 млрд рублей

Басманный суд Москвы приговорил бывшего заместителя губернатора Московской области Бориса Громова – экс-министра финансов правительства Подмосковья Алексея Кузнецова к 14 годам колонии общего режима. Бывший высокопоставленный чиновник, сбежавший во Францию и позже экстрадированный на родину, признан виновным в мошенничестве, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления и в растрате. Общий ущерб бюджету Московской области от преступлений составил более 14 млрд рублей.

Суд также запретил Кузнецову занимать должности на госслужбе в течение трех лет. Гособвинение просило для Кузнецова 14 лет колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей. Однако суд на назначил бывшему чиновнику штраф, но в полном объеме удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении ущерба более чем на 14,3 млрд рублей.

Экс-министр полностью признал вину. Защита Кузнецова уже заявила, что будет обжаловать приговор, посчитав его слишком суровым.

Следствие и суд установили, что участники организованной группы под руководством Алексея Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова в 2005-2008 годах «путем обмана и злоупотребления доверием приобрели у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, права на чужое имущество в виде права требования задолженности за указанные услуги к муниципальным образованиям Московской области, а также легализовали денежные средства».

Для легализации средств были заключены фиктивные сделки с участием подконтрольных членам ОПГ юридических лиц, расчетные счета были открыты в банке, подконтрольном Кузнецову и его подельникам, сообщает СКР РФ. В итоге деньги были выведены в офшоры на Кипр. На них обвиняемые приобрели «элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, дорогостоящие автомобили и другое имущество».

Несколько соучастников Кузнецова уже получили реальные сроки лишения свободы. Так, к уголовной ответственности привлечены Валерий Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова. Жанне Буллах Дмитрию Котляренко приговоры вынесены заочно, они находятся на территории США. Власти Штатов ранее заявили о невозможности их экстрадиции в РФ.

Кузнецов скрывался от правосудия во Франции, его объявили в международный розыск. В 2013 году глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обсудил с французскими коллегами вопросы уголовного преследования Кузнецова. Вскоре Кузнецов был задержан, и с 2013 года решался вопрос об экстрадиции. Парижский суд при этом арестовал принадлежащие ОПГ отели в Куршевеле, произведения искусства и другую недвижимость. В итоге Франция выдала Кузнецова России 3 января 2019 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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