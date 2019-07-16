«Возбуждают все общество»: три фракции в Госдуме отказались от политических заявлений

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента три фракции отказались от политических выступлений своих представителей по актуальным вопросам, чтобы сэкономить время для рассмотрения законопроектов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», о напряженном графике работы депутатов предупредил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Против выступили только коммунисты.

Сегодня депутатам предстоит в обязательном порядке рассмотреть 52 законопроекта 2 и 3 чтения и четыре – первого. «У нас насыщенная повестка, и такой она будет до окончания работы», – предупредил Володин. Ранее на заседании Совета Госдумы парламентарии рассмотрели предложение отказаться от «парламентских десятиминуток», однако, как подчеркнул спикер, полного консенсуса достигнуть не удалось: фракция КПРФ высказалась против.

Сегодня на заседании депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев подтвердил позицию фракции и предложил сократить время рассмотрения законопроектов за счет отмены выступлений в их поддержку. «И мы уже 12 минут говорим обо всем и ни о чем, можно было выступить одному человеку, – заявил он. – У фракции есть позиция, мы хотим ее высказать. Выборы в Карачаево-Черкесии, в Приморье, в других местах – возбуждают все общество. Давайте мы с вами научимся считать правильно и по закону жить, тогда выступления не понадобятся».

«Самим возбуждаться не надо, никто тогда не будет от вас возбуждаться», – заявил на это Володин.

Тем не менее, на трибуну Госдумы поднялся коммунист Юрий Синельщиков, который напомнил о том, что до выборов совалось менее двух месяцев, и по прогнозам «Единая Россия» в парламентах регионов – несмотря на удручающе низкий рейтинг – не только сохранит, но и укрепит свои позиции. Между тем, выборы в России проходят с нарушениями. «Несмотря на серьезную общественную опасность преступлений в этой сфере, правоохранительные органы и суды относятся к ним как к мелким шалостям, – сообщил Синельщиков. – Заявления о преступлениях зачастую не регистрируются, после многомесячных проверок принимаются необоснованные решения об отказе в возбуждении уголовных дел, сами дела расследуются месяцами и годами, а приговоры поражают необоснованной мягкостью».

Парламентарий напомнил, что за фальсификацию избирательных документов и итогов голосования ежегодно осуждается от 7 до 22 человек, однако эти люди вместо реальных сроков лишения свободы получают либо штрафы, либо условные сроки, а некоторых и вовсе освобождают от уголовной ответственности.

Синельщиков напомнил о скандале на выборах в Приморье, когда из-за многочисленных нарушений, которые не удалось скрыть, результаты выборов были аннулированы. Тогда лидер КПРФ Геннадий Зюганов и глава московского горкома партии Валерий Рашкин направили в сентябре заявления в Следственный комитет, но ответы получили только в декабре. Зампредседателя СК РФ сообщал, что проверки по приведенным коммунистами фактам не проводились, дела не возбуждались, а сами обращения почему-то ушли в Генпрокуратуру, а оттуда их переслали в прокуратуру края. Там подтвердили – проверок не было, к ответственности никто не привлечен.

«Сегодня генпрокурор рассматривает повторное обращение Зюганова, – сообщил Синельщиков. – Накануне сентябрьских выборов федеральная власть имеет две реальные возможности обеспечить их честность: возбудить уголовные дела на фальсификаторов выборов в Приморье, и опубликовать заявления и предупреждения президента России, что власть обеспечить применение самых суровых мер к тем, кто попытается на голосовании исказить результаты народного волеизъявления».

Коммунист предупредил, что в Карачаево-Черкесии суд уже снял с выборов список от КПРФ, при этом коммунистам закрыли дорогу не только в региональную думу, но и в районные. «Всю неделю проходят акции протеста. Фракция КПРФ заявляет, что эти решения являются сугубо политическими, не соответствующими требованиям законодательства о выборах», – подчеркнул депутат.

После того, как КПРФ воспользовалась своим правом на политическое заявление в рамках «парламентской десятиминутки», фракции ЛДПР, «Единой России» и «Справедливой России» отказались от выступлений. «Пожалейте себя, мы тут будем до часу ночи сидеть!», – предупредил Жириновский.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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