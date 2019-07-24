«Единая Россия» «зашевелилась»: опасается фиаско на будущих выборах в Госдуму

«Единая Россия» пытается предотвратить повторение фиаско, которое партия власти терпела на региональных выборах в последний год. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказали известные политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев, представляя сегодня свой седьмой доклад «Коэффициент полезности депутатов Государственной думы» на пресс-конференции в Москве.

Эксперты обратили внимание, что активность многих депутатов Госдумы значительно выросла. Как считает Мартынов, это может быть связано с тем, что «большая часть работы думы этого созыва уже позади».

«Действительно, до парламентских выборов два года. Многие уже думают о том, как им урегулировать свою работу с прицелом на перевыборы», – сказал Мартынов. Он также отметил, что сейчас наиболее активны депутаты от тех регионов, где осенью назначены выборы губернаторов и депутатов Законодательных собраний.

«Там депутаты встраиваются в избирательную компанию. И за счет участия они добавляют индекс активности, цитируемость в СМИ», – сказал он.

В докладе отмечается, что представители «Единой России», которые в последнее время часто подвергались нападкам и значительно потеряли популярность, увеличили свое присутствие в топ-50 рейтинга эффективности до 32 человек.

По мнению Мартынова, то, что партия парламентского большинства увеличила свое присутствие в топ-50 – «логично». В то же время, он отметил, что у других фракций есть достаточное число опытных депутатов, которые знают, как выгодно показывать свою работу. «Скажем, маленькая фракция «Справедливой России» – в силу того, что там депутаты работают третий-пятый созыв, – они крайне опытные люди и знают, как проявлять свою активность. Понятно, что фракция, так или иначе, представлена в топ-50, но в этот раз «Единая Россия» активность увеличила», – обратил внимание эксперт.

Между тем Дмитрий Гусев со своей стороны констатировал, что многие депутаты недостаточно готовятся к перевыборам. «Остаётся два года довыборов в Государственную думу 8-го созыва. Я думал, что и рейтинги, и изменившееся время, и выборы подстегнут депутатов к изменению взглядов на свою работу. Но на сегодняшний день этого явно не видно», – сказал он.

С его точки зрения, депутатов подстегивают, в том числе, планы партии власти по привлечению новых кадров. «Идут новые молодые, энергичные, талантливые, способные ребята, у которых другой взгляд, которые уже в спину подталкивают опытных матерых депутатов. Это все отражается на депутатской работе. Но я еще раз депутатам хочу сказать: Ребята, вы посмотрите, что происходит в стране, и посмотрите на свою активность. Через 2 года у вас будет матч-поинт, а вы не мычите, не телитесь. Кто за вас будет голосовать? У вас два года на то, чтобы показать, какие вы классные и как много вы делаете для тех людей, которые будут голосовать», – заключил Гусев.

Москва, Мария Вяткина

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