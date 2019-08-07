Япония забывает, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки

Японская политическая элита под протекторатом США более 70 лет занимается переписыванием истории, выставляя Советский Союз агрессором, вероломно напавшим на «капитулирующую» Японию и захватившим Курилы и Сахалин. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил профессор Восточного университета, член исполнительного совета Российской ассоциации историков Второй мировой войны Анатолий Кошкин. При этом он обратил внимание, что в стране восходящего солнца целенаправленно поддерживается миф, что ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки осуществил «агрессор» в лице СССР, что также осложняет подписание мирного договора между Москвой и Токио.

По словам историка, сейчас в США принято считать, что в случае продолжения военных действий в 1945 году, Вашингтон мог бы потерять от 1-1,5 млн солдат, – эти данные сформировали в американском обществе устойчивое мнение о необходимости использования ядерных бомб «Малыш» и «Толстяк» в Хиросиме и Нагасаки. «Поэтому до сих пор 60% опрошенных в Америке оправдывают использование этого варварского оружия против мирного населения. И из года в год и не только пожилые люди так отвечают, но и молодежь», – сказал Кошкин, выступая на пресс-конференции в Москве.

В то же время он отметил, что не только американцы оправдывают ядерную атаку США на Хиросиму и Нагасаки. «В Японии есть силы, которые также приветствуют испепеление сотен тысяч японцев атомными бомбами США. В 2007 году министр обороны Японии Фумио Кюма заявил, что не осуждает американцев за использование этого оружия, так как это предотвратило занятие советскими войсками самого северного острова Японии – Хоккайдо. Естественно, это вызвало шквал критики, Кюма вскоре был вынужден уйти в отставку, но, тем не менее, люди, которые так рассуждают, в Японии есть и их не так мало», – подчеркнул Кошкин.

Историк отметил, что когда работал в Японии, пропаганда советской угрозы шла с утра до вечера «из каждого утюга». «В Японии давно школа и учителя сами могут выбирать учебники. Мне дали один учебник, там не написано, конечно, что Советский Союз сбросил бомбу, но там написано: 9 августа в нарушении пакта о нейтралитете, вероломно, Советский Союз напал на Японию. И вот, после этой фразы говорится: «В этот же день на Нагасаки была сброшена атомная бомба». А теперь представьте, что подумает школьник, прочитав это», – сказал эксперт.

По его словам, подобные манипуляции продолжаются до сих пор. «В 2015 году мы были на 70-летии бомбардировок, там выступили премьер-министр Японии, мэр Хиросимы, представители Госдепа, но о США, как стране, которая сбросила бомбы, не упоминалось. Говорили просто, что «была сброшена атомная бомба», – обратил внимание Кошкин.

По мнению историка, такой подход к истории непосредственно отражается на отношениях между Москвой и Токио на переговорах по Курильскому вопросу. Он напомнил, что претензии Японии на острова обусловлены точкой зрения, что СССР якобы оккупировал их уже после капитуляции Токио.

«Когда они нас обвиняют, что мы захватили территорию после того, как они капитулировали, надо знать, что мы считаем, и совершенно справедливо, днем капитуляции 2 сентября, а они это отвергают, говорят, что капитулировали 15 августа, а Курильская операция была начата 18 августа – и это агрессия. Поэтому они позволяют себе ругательства в нашу сторону – что мы вели себя как вор на пожаре, прихватили то, что плохо лежало. Но очаговые бои на территории Маньчжурии велись до конца сентября», – отметил Кошкин.

Токио также заявляет, что СССР «вероломно», вопреки пакту о нейтралитете 1941 года, который, как подчёркивают японцы, оставался действительным до 1946 года, напал и захватил «исконно японские территории». «Никакими исконными территориями эти острова не являлись и не являются. Это настоящее вранье – «фейк ньюз». Острова были исконными для айн (народ, древнейшее население японских островов). Как могут быть исконно японскими острова, находящиеся севернее Хоккайдо, если до второй половины 19 века сам Хоккайдо не входил в состав Японии», – подчеркнул Кошкин.

В этой связи он также напомнил, что СССР вступил в войну против Японии только через три месяца после денонсации договора о нейтралитете, который, автоматически должен был быть продлен еще на 5 лет, «если ни одна из договаривающихся сторон не денонсировала пакт за год до истечения срока».

«5 апреля 1945 было объявлено с приглашением японского посла – пакт о нейтралитете, подписанный 13 апреля 1941 года, считается денонсированным. Три месяца японцы имели время одуматься. Они прекрасно знали, что, рано или поздно, Советский Союз вступит в войну», – подчеркнул он.

Кошкин также напомнил, что сейчас Токио ссылается на 1956 год, генсек ЦК КПСС Никита Хрущев, не согласовав свои действия, согласился уступить два острова, надеясь», что японцы «оставят свои военные и иные отношения с США». «Эта наивность стоила нам довольно дорогого. Они теперь ссылаются на 56 год», – сказал он.

«В 9 статье совместной декларации от 1956 года, которая подменила мирный договор, указано, что СССР передаст Шикотан и Хабомаи, но это не два острова – это 22 острова: Шикотан – 1 остров, а Хабомаи – группа островов. А теперь они извратили все, говорят, что сначала решим вопрос с островами, а потом, когда мы будем уверены, что они наши, мы подпишем договор. Договор нужен исключительно, чтобы вписать туда возвращение территории», – считает он.

Кошкин отметил, что Япония – не самостоятельное государство. «Это – протекторат Соединенных штатов Америки. Когда Путин спрашивает, можете ли вы гарантировать, что на этих островах не появятся направленные против нас базы США? Синдзо Абэ (премьер-министр Японии) не может этого сделать», – заключил эксперт.

Москва, Мария Вяткина

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