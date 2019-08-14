Перспектива России: в Европе появились «врачебные пустыни»

Во Франции в результате отсутствия врачей-терапевтов в некоторых регионах страны образовались настоящие «врачебные пустыни» – жителям ряда регионов приходится ездить на прием за десятки километров. Проблема появилась пять лет назад, но с тех пор она только обострилась, передает «Евроньюс».

Объявления о поиске терапевтов мэрии деревень размещают прямо вдоль дорог на гигантских транспарантах. В частности, в деревне Сен-Ромен-сюр-Шер, которая находится в двух часах езды от Парижа, живет две тысячи человек. Когда-то здесь была консультация, где принимали три врача – однако все они ушли на пенсию, а новые медработники туда не едут. Мэр Сен-Ромен-сюр-Шер Мишель Троньон отметила, что такая же проблема стоит сегодня перед властями многих деревень.

В департаменте Луар-и-Шер на одного врача приходится 750 жителей. У некоторых из них очередь достигает двух недель. Так, 55-летний Патрик Портон, который работает в соседнем от Сен-Ромен-сюр-Шер городе, принимает до 35 пациентов в день. «Для меня это постоянный стресс, потому что мой рабочий график нерезиновый» – говорит он.

Решить медицинскую проблему Франции призван закон, который сенат принял в середине июля. Согласно этому документу, каждый выпускник медицинского института должен будет пройти полугодовую практику в регионе, где остро ощущается нехватка врачей.

Еще одно решение проблемы – за дистанционной медициной.

Французская компания H4D уже создала мобильный кабинет INVISION для видеоконсультаций с врачом, где терапевт может видеть пациента и получать данные о его состоянии. Там есть термометр, стетоскоп, аппаратура для измерения пульса и микрокамера для того, чтобы медик смог провести детальный осмотр. После этого пациент получает рецепт и рекомендации врача. Фирма-разработчик мобильного кабинета уже сообщила, что социальное страхование готово взять на себя расходы для того, чтобы установить такие кабинеты в аптеках, домах престарелых и административных зданиях.

Как известно, в России правительством Дмитрия Медведева реализуется проект оптимизации системы здравоохранения, в результате чего рассчитывать даже на участкового терапевта стало проблемой, а жителям сельской местности приходится преодолевать многокилометровые расстояния, чтобы попасть к врачу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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