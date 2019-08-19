Падение рубля: ситуация напоминает «черный» декабрь 2014 года

Ситуация на валютном рынке, где сегодня наблюдается серьезное ослабление российского рубля, напоминает события декабря 2014 года. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал директор Института актуальной экономики Никита Исаев. По его оценке, идет искусственная девальвация для оказания помощи крупнейшим российским госкорпорациям, которые являются убыточными, – в этих условиях ожидать стабильности рубля совершенно точно не приходится.

«Действительно, волатильность российского рубля крайне высокая. Одна из самых высоких с точки зрения волатильности валют в мире – более 10% в месяц. Это говорит, в том числе, и о спекулятивности нашей валюты вследствие коррупционности, царящей в российской финансовой сфере. Увы, здесь не работает законодательство для обеспечения уголовного преследования по данным вопросам», – отметил эксперт.

В то же время он подчеркнул, что происходящее на финансовом рынке не является финансовым кризисом. «Это отражение того, что рубль пока не является самостоятельной валютой, и он исключительно зависим от внешних факторов. Таких как цена на нефть, ключевые ставки федеральной резервной системы и смещение инвестиционных рисков в мире. Я всегда говорил: в России достаточно резервов в настоящий момент, чтобы удерживать рубль от таких колебаний», – сказал Исаев.

Как сообщал «Новый День», курс доллара в понедельник, 19 августа, взлетел выше 67 рублей впервые за полгода на фоне замедления темпов роста цен на нефть и продолжающейся торговой войны между США и КНР.

Напомним, в середине декабря 2014 года произошло обвальное падение курса российского рубля относительно других валют. Курс доллара поднялся почти на 38% с 58 рублей на момент открытия торгов 15 декабря до 80 рублей днем 16 декабря. Курс евро тогда достигал 98 рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.08.19

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