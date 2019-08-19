«Мы видим призывы»: Госдума озаботилась внешним вмешательством в дела России

В Госдуме будет создана межфракционная Комиссия по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, в том числе в выборы. Такое решение, как передает корреспондент РИА «Новый День», принято на внеочередном заседании Совета нижней палаты российского парламента.

Как сообщила пресс-служба ГД, новая структура, в которую включены шесть представителей фракции «Единая Россия» и по два представителя от КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», начнет работу незамедлительно.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что вопрос о вмешательстве во внутренние дела РФ извне – крайне важный, а решение о создании Комиссии по изучению этого вопроса – закономерное. «Мы видим, как на государственных каналах ряда стран звучат заявления «Вставай, Москва!», призывы – все это говорит о вмешательстве в дела РФ. Мы этого допустить не можем. В связи с этим принято решение о создании Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела нашей страны. Мы посчитали правильным, чтобы она начала работу незамедлительно», – подчеркнул он.

Материалы, с которыми будет работать Комиссия, уже поступают в Госдуму. На заседания будут приглашаться иностранные журналисты и дипломаты. «Мы будем делать все для того, чтобы обеспечить наш суверенитет», – заявил Володин.

Возглавит Комиссию председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, который со своей стороны сообщил, что первое заседание состоится 30 августа.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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