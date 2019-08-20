Валютная перспектива ближайших недель: доллар – 70 рублей, евро – 76

Сегодняшняя некоторая стабилизация российского валютного рынка после вчерашнего падения рубля, скорее всего, окажется временным явлением на фоне весьма тревожной тенденции – отечественная валюта снижается при сравнительном затишье на мировых финансовых рынках. Как считают аналитики FxPro, в нынешней ситуации в ближайшие две-три недели американский доллар легко может подорожать до 70 рублей, а евро – до 76.

Эксперты в своем обзоре обратили внимание, что сегодня внешний позитив помог рублю, отбросив курс доллара до 66,73 рубля, а евро – под отметку в 74 рубля. «Но все же, сегодняшний рост больше похож на небольшой отскок в рамках преобладающего тренда на снижение. Наиболее тревожно то, что ослабление российской валюты происходит при сравнительном затишье на мировых рынках. Однако рублю пока это не сильно помогает», – говорится в обзоре аналитиков.

По мнению экспертов, российская валюта слишком долго была излишне «перегретой» за счет высоких процентных ставок и обильных размещений ОФЗ министерством финансов. Однако Банк России снижает ставки и обещает делать это и далее, а минфин – сбавил обороты размещений, что снижает приток в рубли для покупки этих сравнительно высокодоходных бумаг.

Как прогнозируют аналитики, выход за рамки торгового диапазона с верхней границей у 67 рублей за доллар заставляет рассматривать уровень 70 за доллар в качестве следующей важной остановки в ближайшие 2-3 недели. Аналогичным уровнем для евро выступает отметка 76 рублей, что соответствует «сползанию» пары евро-доллар до 1.0850. «Это происходит в рамках нисходящей тенденции, которая преобладает еще с мая прошлого года. Судя по всему, развернуть ее может только окончательное заключение торговой сделки между Китаем и США», – полагают аналитики.

Стоит отметить, что по итогам утренних торгов на Московской бирже Банк России повысил на завтра, 21 августа, официальный курс доллара до 66,7840 рубля, евро – до 73,9766.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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