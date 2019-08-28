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Среда, 28 августа 2019, 16:29 мск

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Аномалия: Подмосковье атакуют полчища змей

В ряде районов Московской области в этом году наблюдается аномальное количество змей. В региональном минприроды пока не знают, как справиться с этой проблемой.

Как сказал сегодня на пресс-конференции министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин, о змеиной аномалии сообщают лесники. «Речь идет даже не о единицах, а о сотнях змей, клубках змей, которые селятся локально. У меня полно этих видео в телефоне. Но пока мы не готовы четко ответить, как проблему решать», – цитирует министра агентство «Москва».

Чиновник пояснил, что минэкологии ведет консультации со специалистами, чтобы разобраться в причинах сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что змеи активизировались в условиях сырого и дождливого июля. Дачникам посоветовали надевать одежду из плотной ткани и резиновые сапоги, чтобы обезопасить себя от укусов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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