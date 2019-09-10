Зюганов попросил о встрече с Путиным: «Мы ему скажем, что реально происходит в стране»

Сегодня лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой организовать встречу лидеров думских фракций с президентом РФ Владимиром Путиным. «Не знаю, кто перерезал эти каналы, – заявил Зюганов в ходе «парламентской десятиминутки», отметив, что ранее такое встречи с главой государства происходили регулярно. – Организуйте нам встречу лидеров [фракций] Думы для этой беседы. Мы ему скажем, что реально происходит в стране, и внесем конкретные предложения».

В своем выступлении главный коммунист страны заявил о плохом финансировании национальных проектов и заявил, что долги субъектов федерации совокупно составили уже 2,3 трлн рублей. «Или мы решим эту проблему, или ситуация дальше будет только накаляться», – подчеркнул он.

При этом Зюганов обратил внимание, что деньги в стране есть. «Когда говорят, что у нас нет денег – у нас столько денег не было никогда за последние годы! Мы как собака сидим на горе денег и золота, и не можем помочь нищим, – заявил он. – Профицит составил больше 2 трлн, а мы один рубль оставили дома, семь спрятали тем, кто на нас накладывает санкции».

Как сказал лидер КПРФ, объем ФНБ дошел до 7,8 трлн, золовалютные резервы – до 530 млрд, и это рекорд. «Банки пухнут от денег! – возмутился Зюганов. – У нас есть уникальный опыт – мы вложили средства в сочинскую Олимпиаду и получили результат, убавили завоз иностранного, оборонку профинансировали – получили новое качество изделий. Кто нам не дает принять решения по целому ряду вопросов, которые перезрели?»

В финале своей речи Зюганов в очередной раз высказал обиду всех лидеров парламентских партий на то, что их регулярные прежде встречи с президентом Владимиром Путиным по неизвестной причине прекратились.

«Обязательно доложу президенту о желании руководителей фракций с ним встретиться», – пообещал Володин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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