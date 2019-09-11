В России хотят выпустить на свободу три тысячи заключенных

В России готовится очередная амнистия, которая может коснуться более трех тысяч российских заключенных – несовершеннолетних и женщин. Как передает корреспондент РИА «Новый день», соответствующее обращение детского омбудсмена сегодня направлено в профильные комитеты Государственной думы.

В частности, свои предложения представят комитеты по государственному строительству, по вопросам семьи, и по безопасности и противодействию коррупции, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В целом амнистия может распространиться более, чем на три тысячи женщин и детей, что позволит «воссоединить связь ребенка с родителями, снизить негативное влияние, получаемое в учреждениях ФСИН, на несовершеннолетних преступников и благотворно повлиять на их успешное исправление, возвратить в семьи в том числе единственных и многодетных кормильцев», отмечается в сопроводительных документах.

Стоит отметить, что ФСИН ранее неоднократно подтверждала, что места лишения свободы переполнены, в результате чего заключенные вынуждены находиться в антисанитарных условиях.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.09.19

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