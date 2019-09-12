«Мы считаем, этой проблемы нет»: Госдума защитила банки от валютных ипотечников

Сегодня нижняя палата российского парламента выступила в защиту интересов банков в конфликтных ситуациях с валютной ипотекой. Думское большинство в лице «Единой России» отказалось поддержать законопроект, в котором предлагалось считать обвал курса национальной валюты обстоятельствами непреодолимой силы, при которых банки не имеют права отнимать у должников квартиры. «Единороссы» заявили, что проблема уже решена – и были очень удивлены, когда им пообещали прислать им 118 заявлений от валютных ипотечников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроект был внесен группой депутатов Госдумы от «Справедливой России» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым. Представляя документ, «эсер» Олег Николаев обратил внимание, что его коллеги по партии уже несколько раз пытались провести аналогичные проекты законов через Госдуму, поскольку после событий 2014 года появились тысячи россиян, которые рисковали остаться без единственного жилья. «Рубль ослаб на 75% в течение полутора месяцев, – пояснил он. – Люди, которые решали свои жилищные вопросы за счет ипотеки в иностранной валюте оказались в ситуации, когда их задолженность вдруг выросла в два – четыре раза. Но страшен даже не размер долга, а то, что люди теряли жилье».

Учитывая, что основная масса валютных кредитов была выдана в 2006-2008 годах, к 2014-му заемщики выплатили банкам уже солидные суммы. «То есть банки получили достаточно доходов. Но они выходили в суды с исками, взыскивали эту задолженность и в счет погашения отнимались квартиры, которые часто являлись единственным жильем, в том числе и у многодетных семей», – сообщил Николаев.

В этой связи парламентарий привел «типичный пример»: заемщик взял кредит в 2007 году, банк выплатил застройщику 6 млн рублей, все годы взносы шли без нарушений. Однако после резкого падения курса рубля в 2014 году оказалось, что заемщик должен банку 16 млн рублей – при том, что еще 2,5 млн он уже выплатил. Квартиру суд оценил в 10,5 млн и забрал в счет оплаты долга. Заемщик остался без жилья и с огромным долгом перед банком.

«Мы предлагаем – в случае, если национальная валюта из-за экономической ситуации изменится на 25% и более, чтобы по таким кредитам жилье по договору ипотеки не изымалось. В том числе по решению суда», – рассказал Николаев о сути законопроекта.

Комитет Госдумы по финансовому рынку оценил эту идею крайне негативно и призвал парламентариев не поддерживать ее. «Законопроект предлагает защитить интересы заемщика, и никак не защищает интересы кредитора, – заявил член комитета, «единоросс» Евгений Шулепов. – Это ведет к разбалансировке финансовой системы. А мы все понимаем, что любая система устойчива только тогда, когда она сбалансирована. Комитет предлагает отклонить законопроект».

«Это серьезная проблема, – возразил «эсер» Валерий Гартунг. – Как вы предлагаете ее решать?» Шулепов сообщил, что межведомственная рабочая группа, которая занималась решением этой проблемы, получила более 20 тысяч заявлений валютных ипотечников. «Им была оказана господдержка в районе, если не изменяет память, 6,5 млрд рублей, – заявил он. – Сегодня, мы считаем, этой проблемы нет». За прошлый год, по его словам, было заключено лишь около десятка таких договоров – и то только с теми, кто получает доход в валюте.

«Уколоть» банкиров и «единороссов» не преминули и коммунисты. «Вы, наверное, слышали вопрос на «Территории смыслов» – почему ипотечные ставки в Сбербанке для наших граждан существенно выше, чем для граждан, которые берут у Сбербанка кредиты в других государствах. Почему мы так ненавидим своих граждан, что ставим их в безвыходное положение, при этом допуская вывоз колоссальных ресурсов финансовыми институтами страны?» – поинтересовался депутат Николай Коломейцев и обратил внимание, что 180 млрд рублей в качестве дивидендов Сбербанка «уйдут» за рубеж. Отвечать на это Шулепов не стал, сославшись на то, что вопрос не имеет отношения к законопроекту.

«Оказывается, проблема с валютными заемщиками решена? – удивился Гартунг и продемонстрировал солидную пачку бумаг. – Я даже не знаю теперь, что ответить тем 118-ти гражданам – вот у меня их обращения, по которым проблема не решена. И это только те, по которым я написал в Минфин и получил ответ. А сколько еще у меня их поступает! Так что проблема не решена». Прочесть ответ Минфина Гартунг отказался, поскольку министерство поставило на письмах гриф «для служебного пользования».

При этом, подчеркнул депутат, банки сами лукавили и убеждали людей брать кредиты в валюте, хотя граждане приходили за рублевыми займами. Всю же ситуацию спровоцировал Центробанк, который не выполнил свою конституционную функцию, обеспечивающей стабильный валютный курс, отметил парламентарий.

«Если мы примем [законопроект] – банки будут участвовать в убытках финансово и пойдут навстречу заемщикам», – пояснил Гартунг, отметив, что сейчас кредитные организации отказываются подписывать договоры с заемщиками о посильном платеже, соответствующем его доходам, стремясь просто отнять недвижимость.

Однако эти аргументы не убедили «Единую Россию». Шулепов заявил, что его фракция не может поддержать законопроект, однако, с усмешкой отметил он, Гартунг может отправить эти 118 заявлений в межведомственную группу, которую возглавляет другой «единоросс» – Игорь Дивинский. «Мы обязательно это рассмотрим. Ко мне было порядка 40 обращений, они все удовлетворены. Правда, это было очень давно», – сообщил он. «Данный законопроект защищает только заемщика, кредитор остается ни с чем, – пояснил Шулепов логику «единоросов». – Такой законопроект принимать мы не можем».

В итоге идею «эсеров» поддержало лишь 74 депутата. После голосования Гартунг сообщил, что готов передать комиссии все 118 обращений – однако «через комиссию они уже прошли, решение до сих пор не найдено».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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