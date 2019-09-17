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Вторник, 17 сентября 2019, 15:06 мск

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«Хватит лить помои в уши граждан»: Депутат Госдумы предложил вызвать представителей телеканалов «на ковер»

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов потребовал вызвать руководство ведущих российских телеканалов «на разговор». «Мы с вами обсуждаем иностранное вмешательство различных стран в наши выборы и про то, что они публикуют в своих СМИ… В то же самое время абсолютно не задумываемся и не обсуждаем то, что говорится с наших телеканалов и какие телепередачи показываются у нас», – сказал Власов.

С его точки зрения, то, что за этот год было сказано в эфире федеральных телеканалов – «чудовищно». «То про Бари Алибасова целыми днями говорили, теперь про Заворотнюк каждый день какая-то передача выходит. Мне кажется, что качество контента, который выходит и на «Первом», и на «России-1» – отвратительное. Нам надо перестать лить в уши наших граждан помои и подумать о качестве тех передач, которые выпускают», – считает депутат.

В этой связи Власов предложил комитету Госдумы по информационной политике обратить на это внимание. «Прошу вызывать на разговор представителей федеральных телеканалов по поводу того контента, который они размещают в телепередачах и тех тем, которые там обсуждаются», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

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