«Конец пьяной вакханалии»: «ЕР» объявила войну «наливайкам»

«Единая Россия» решила искоренить «наливайки» – минипивные в жилых многоквартирных домах, которые превращают жизнь граждан в кошмар. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Наливайки» или «разливайки» превращают жизнь жителей в ад. Мы все получаем огромное количество жалоб граждан, которые отчаялись жить в условиях постоянных пьянок. Это проблема не только социальная, но криминологическая, потому что «наливайки» являются рассадником преступности. За последние годы в России «пьяная преступность» выросла в России на 35%, и заслуга «наливаек» здесь неоспорима. Их счет идет на тысячи и десятки тысяч», – подчеркнул Хинштейн.

Он также обратил внимание, что эти торговые точки нацелены на обход запрета на торговлю спиртным в вечернее и ночное время. «Сегодня регионе не имеют право устанавливать ограничения на реализацию спиртного, если их продают в организациях общественного питания. Ушлые предприниматели воспользовались такой лазейкой. Псевдобары и псевдокафе, заточенные только на одно – продажу алкоголя – множатся грибы после дождя, вызывая массовые возмущения жителей», – отметил он.

«Пришло время положить конец пьяной вакханалии. Завтра в комитете по экономической политике будет рассматриваться к первому чтению соответствующий законопроект. Он наделяет органы власти правом вводить ограничения на реализацию алкоголя при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета. Минимальная площадь зала обслуживания должна составлять не менее 20 кв метров», – уточнил депутат.

По его словам, в социальных сетях уже началась активная кампания против данного законопроекта. «Уже начинается контр-кампания. Нас будут обвинять в попытках ввести сухой закон, в рецидивах Советского Союза, что мы лоббируем интересы крупных рестораторов, что мы кошмарим бизнес», – сказал Хинштейн.

Как сообщалось ранее, правительство РФ составило положительный отзыв на законопроект о введении запрета продажи алкоголя в барах, ресторанах и кафе, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, с залами обслуживания до 20 квадратных метров. В отзыве, который цитировала газета «Коммерсантъ», сказано, что ограничение по площади зала обслуживания посетителей может негативно сказаться на рентабельности добросовестных владельцев заведений и может привести к их закрытию, а также к снижению активности со стороны бизнесменов и падению уровня конкуренции. Однако «концептуально» в кабмине поддержали эту инициативу при условии доработки деталей ко второму чтению.

Москва, Мария Вяткина

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