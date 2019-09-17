Почти на 9 млрд рублей: экс-глава подмосковного Клинского района лишился имущества

Клинский городской суд поддержал требование генеральной прокуратуры России, обратив в доход государства имущество бывшего главы района Александра Постриганя на общую сумму 9 млрд рублей.

«В доход государства обращены 1700 объектов недвижимости, четыре автомобиля, 5 млрд рублей денежного эквивалента отчужденного уже ответчиками имущества. Общая стоимость изымаемого имущества оценивается в 9 млрд рублей», – уточнили в Генпрокуратуре, сообщение которой цитирует «Интерфакс».

В надзорном ведомстве уточнили, что государству возвращены значимые объекты социально-бытового и культурного назначения: здание кинотеатра «Мир», лодочная станция в парковой зоне, городской торговый центр, детская поликлиника, котельные района, общественная баня, а также культурно-исторический объект «Торговые ряды Клина», рынок, производственные комплексы градообразующих заводов с междугородними железнодорожными путями, два детских сада, базы отдыха, участки для строительства жилых домов и земли лесного фонда.

Основанием для иска послужило то обстоятельство, что, по версии правоохранительных органов, Постригань был вовлечен в бизнес своего сына и оказывал ему покровительство, используя свои полномочия на посту главы района. Кроме того, несколько подконтрольных экс-главе района лиц подтвердили, что являются фиктивными собственниками значительного объема имущества, который Постригань с сыном зарегистрировал на них, чтобы скрыть от контролирующих органов. Помимо этого Постригань оформлял на себя некоторые ликвидные активы, например, базу отдыха в Астрахани.

При подготовке иска была изучена информация налоговых и регистрационных органов Астраханской, Московской, Тверской областей, Краснодарского края, Москвы в отношении более чем 80 физических и юридических лиц. Наряду с Постриганем в деле имеются 25 ответчиков.

Защита представила договоры дарения сыну и племяннику Постриганя, например, за 2007 год – на сумму 250 млн рублей, однако прокурор вместе с УФСБ по Москве и области доказали суду, что эти сделки носят фиктивный характер. Единственными дарителями были родители жены Постриганя – пенсионеры в возрасте более 80 лет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.09.19

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