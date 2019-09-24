Госдума не будет переезжать в Дом союзов: но на его аренду выделен почти миллиард рублей

Госдума не переедет в Дом союзов, на аренду которого будет потрачено порядка 800 млн рублей из госбюджета. Скорее всего, вопрос с переездом, необходимым для ремонта основного здания Думы, будет решать уже следующий созыв нижней палаты российского парламента. В Минфине отказались комментировать ситуацию с оплатой аренды Дома союзов, пишут «Ведомости».

Временный переезд из-за предстоящей реконструкции здания еще осенью прошлого года анонсировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Издание отмечает, депутаты жалуются, что сейчас в зале заседаний возникают проблемы с вентиляцией, и его подтапливает во время сильного дождя. Однако запланированная на лето 2019 года реконструкция так и не началась: возникла необходимость проведения дополнительных исследований из-за пустот, обнаруженных под залом пленарных заседаний. Летом Володин заявил, что реконструкция перенесена до окончания противоаварийных работ.

При этом на 2020 год на временное размещение Госдумы в Доме союзов Минфин уже предусмотрел допфинансирование в размере почти 389 млн рублей, а в 2021 г. – около 388 млн. Такие данные содержатся в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2020-2022 годы. Фактически аренда временного здания для депутатов будет стоить налогоплательщикам более 32 млн рублей в месяц. В Минфине «Ведомостям» отказались комментировать ситуацию.

Дом союзов сейчас принадлежит Московской федерации профсоюзов (МФП), до революции в нем размещалось Благородное собрание. Аренда Колонного зала здесь стоит 600 000 – 1 млн рублей в сутки, именно его и предполагается арендовать для депутатов, сообщил газете заместитель председателя нижней палаты от ЛДПР Игорь Лебедев. Парламентарий полагает, что переезд не состоится до конца текущего созыва Госдумы – то есть до 2021 года. «Сидим спокойно в этом здании и работаем дальше, – заявил он. – На первый взгляд это [реконструкция] казалось легко и просто, оказалось сложнее и дороже».

Источник издания в аппарате Госдумы рассказал, что зал в Доме союзов, скорее всего, будет использоваться для проведения всевозможных парламентских мероприятий в качестве дополнительной площадки.

При этом ранее спикер нижней палаты заявлял, что реконструкция здания пройдет на средства, сэкономленные Госдумой текущего созыва. «Ведомости» отмечают, что по итогам 2016 года Володин сообщал об экономии почти 780 млн рублей, в 2017 году – 706 млн рублей и в 2018-ом – о 500 млн рублей. Однако «Коммерсантъ» в январе этого года сообщал о выделении 7 млрд рублей на реконструкцию здания Госдумы. В Минфине не ответили на просьбу журналистов прокомментировать решение выделить сумму на реконструкцию здания из общего списка строительных, ремонтных и закупочных мероприятий, затраты на которые должны возрасти на 1,08 млрд рублей в 2020 году и на 2,9 млрд рублей – в 2021-м.

В целом содержание Госдумы в 2020 году будет стоить 12,2 млрд рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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