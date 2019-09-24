«Мораторий на изъятие средств»: в Госдуме отчитали правительство РФ за провал регионов

В нижнюю палату российского парламента внесен законопроект о возвращении регионам РФ 1% налога на прибыль, который ранее был изъят в пользу федеральной казны. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов, выступая сегодня на пленарном заседании парламента.

«Последние 10 лет федеральный бюджет изымает у регионов все больше и больше собственных доходов, – напомнил депутат. – За это время доля региональных бюджетов в налоговых доходах упала с 60% до 44%, или почти в полтора раза. Правительство обосновывает изъятие средств задачей балансирования региональных бюджетов. Балансировка должна происходить через трансферты в регионы, но их доля в доходах региональных бюджетов постоянно падает. С 2009 по 2018 годы она упала с 25% до 17%, то есть деньги изымаются, но обратно в виде трансферов возвращаются не полностью».

В частности, пояснил парламентарий, когда правительство изымало у регионов 1% налога на прибыль, чиновники обещали, что дополнительные поступления будут направлены в виде дотаций экономически слабым регионам, и в виде гранта тем, кто показывает высокий уровень прироста налогов. В 2017 году за счет этого федеральный бюджет получил дополнительно больше 150 млрд рублей. Однако регионы получили обратно в виде дотаций и грантов только около 120 млрд. «31 млрд правительство потратило на иные цели», – указал Щапов.

В 2018 году дополнительный доход для федерального бюджета составил уже почти 200 млрд рублей, но в регионы вернулось чуть больше 150 млрд. При этом цель – выравнивание бюджетной обеспеченности регионов достигнута так и не была, подчеркнул Щапов.

Парламентарий сообщил, что сегодня внес в Государственную думу законопроект о возвращении с 2021 года регионам 1% налога на прибыль. «Если он будет принят, 12 регионов увеличат свой бюджет от 2 до 4,5%, 19 регионов – от 1 до 2%, бюджеты остальных регионов вырастут примерно на 1%, – отметил Щапов. – Снижение общего объема межбюджетных трансфертов можно компенсировать за счет прироста от федеральной части этого налога».

При этом в 2018 году, по данным Счетной палаты, сложился самый низкий объем исполнения расходов федерального бюджета за 10 лет – объем не использованных средств составил почти 800 млрд рублей, по сравнению с 2017 году он вырос на 30%, заявил парламентарий.

«Вся страна каждый день надрывается, собирая налоги в федеральный бюджет, а итог работы федеральных чиновников – неисполненные расходы и недостроенные объекты. Это не тот результат, который ждут люди в регионах, когда они отдают большую часть собранных налогов на федеральный уровень», – подчеркнул Щапов, обратив внимание, что федеральный центр неэффективно распоряжается средствами, собранными из регионов, и самый яркий пример тому – ситуация с лесными пожарами в этом году.

«Необходимо проработать систему мер, направленных на повышение самодостаточности региональных бюджетов, – считает коммунист. – Регионам надо вернуть минимум 20% от объема собственных доходов. После этого должен быть наложен мораторий на любое изъятие собственных доходов у регионов на любые цели в течение минимум 10 лет».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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