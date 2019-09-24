«Не выполняет поручение президента»: «Дом.рф» раскритиковали в Госдуме

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента представители фракции «Справедливая Россия» обрушились с жесткой критикой в адрес «Дом.рф». Как заявили депутаты, вместо выполнения поручения президента РФ о содействии обеспечению жильем граждан с невысокими доходами, компания, которая считается институтом развития, активно заходит на рынок элитного арендного жилья и домов бизнес-класса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бурная дискуссия возникла в ходе обсуждения вопроса о поправках в федеральный закон «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Минстрой РФ разработал ряд изменений, согласно которым, в частности, из целей деятельности института развития исключается содействие развитию производства стройматериалов, зато появляется создание городской среды и «содействие стимулированию развития рынка жилья».

Кроме того, Минстрой хотел бы включить представителя федерального органа исполнительной власти в коллегиальный орган управления банком «Российский капитал», который получил бюджетные средства на решение проблем дольщиков. Пока федеральное законодательство это запрещает. Законопроект предлагает также включать в состав имущества, реализуемого на аукционе, проводимом АО «Дом.рф», находящееся на продаваемом земельном участке движимое имущество. Уточняются и требования к участникам таких земельных аукционов, а «Дом.рф» получает право отказаться в одностороннем порядке от подписания договора с победителем, если он не смог получить в срок разрешение на строительство «либо в случае неподписания между АО «Дом.рф» и арендатором соглашения, определяющего объекты недвижимости, которые должны быть переданы «Дом.рф».

Выслушав замминистра строительства и ЖКХ РФ Николая Стасишина, «эсер» Валерий Гартунг поинтересовался, каким «образом предлагаемые изменения помогут выполнить поручение президента» об увеличении объемов жилищного строительства и обеспечения жильем граждан с невысоким уровнем доходов.

«Наша фракция не будет поддерживать этот законопроект, – заявил он. – У нас есть претензии вообще как к формированию этого фонда развития, так и к целям и задачам, которые перед ним стоят, и фактическому исполнению своих функций». Гартунг подчеркнул, что основные задачи «Дом.рф» – это решение жилищных проблем граждан. В частности, это те, кто попал в трудную ситуацию, взяв ипотечные кредиты, и не смог рассчитаться, а также обманутые дольщики, которых в стране еще более, чем достаточно.

«Институт развития «Дом.рф» обязан помогать решать эти проблемы», – подчеркнул он депутат. «Но судя по тому, какие изменения предлагаются в закон, они носят больше косметический характер, и не продвигают нас в решении поставленных государством задач», – подчеркнул Гартунг.

По его оценке, «сейчас абсолютно очевидно, что «Дом.рф» активно пытается расширить свое присутствие на рынке арендного жилья, причем элитного и бизнес-класса. «Но ни в коей мере не проявляет активности в развитии строительства жилья для малообеспеченных граждан. Именно на эту проблему обращает внимание президент в своем поручении, и нам бы хотелось видеть подвижки им в этом направлении», – заявил депутат.

Парламентарий также напомнил, что два года назад Счетная палата в результате проверки работы «Дом.рф» уже высказывала аналогичные претензии, однако ситуация с тех пор не изменилась.

В свою очередь депутат Госдумы от «Справедливой России» Галина Хованская заявила, что думский комитет по жилищной политике, который она возглавляет, также недоволен работой «Дом.рф». «Мы считаем, что эта структура – Институт развития в жилищной сфере – не соответствует своему названию и не выполняет те функции, на которые мы рассчитывали, и на которые рассчитывал президент РФ», – заявила она.

Между тем, большинством голосов представители фракции «Единая Россия» в Госдуме приняли предлагаемые Минстроем поправки. Законопроект поддержали 295 депутатов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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