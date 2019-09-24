Госдума приняла «хороший законопроект»: россиянам будет проще взыскать долги по зарплате

Сегодня нижняя палата российского парламента в первом чтении приняла законопроект, разрешающий трудовым инспекторам оформлять исполнительный лист для принудительного взыскания зарплаты с предприятия-должника. Взыскание задолженности будет осуществляться в бесспорном порядке.

Как сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный, сейчас долги по зарплате в целом по России составляют 2 млрд 752 млн рублей, а проблема касается 42,5 тысячи человек. Парламентарий заявил, что «ЕР» поддержит такой хороший законопроект.

Думская оппозиция в части оценки законопроекта с фракцией партии власти согласилась, однако не преминула напомнить, что он решает крайне малую часть проблем в сфере труда и занятости. «Хороший законопроект, но решающий миниатюрные ситуации, – прокомментировал документ депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин. – Он о том, чтобы инспектор мог выписать исполнительный лист – это логично. Но мы говорим о случаях, которые являются достаточно редкими, применительно к тем, что есть в стране. У нас 13 млн тех, кто работает без оформления трудовых договоров. МЭР сообщил, что легализация занятости может затормозить темпы роста российской экономики – вот что в головах у чиновников! Но долги по зарплате доказать невозможно, если с человеком не оформлен трудовой договор».

Парламентарий обратил внимание, что, по оценкам Минэкономразвития, проблема затрагивает порядка 15 млн работников. Однако в реальности речь идет как минимум о 25 млн человек. В этой связи Шеин привел пример из личного опыта, как пытался добиться выплаты зарплаты сотрудникам одного из предприятий, которые по договору получали оклад в 10 тысяч рублей, а «серую» надбавку в 70 тысяч рублей не могли получить от работодателя около года. Сделать ничего в этой ситуации не смогла даже Генпрокуратура.

В свою очередь, депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев подчеркнул, что в России развивается нехорошая тенденция сокращения кадров на предприятиях, которая рано или поздно приведет к их закрытию. «В Ростове сегодня идет уничтожение г-ном Сердюковым «Роствелтора», – возмущенно сообщил парламентарий. – По 500-700 человек каждый месяц увольняется. Предприятие в этом году отметило 80-летний юбилей, мы ему обязаны защитой с воздуха в Афганистане – за счет производства самых мощных вертолетов».

Кроме того, как отметил Коломейцев, в России складывается парадоксальная тенденция к сокращению производства предприятиями, продукция которых должна быть востребована в стране. «Больше трети страны негазифицировано, – обратил внимание он. – В то же время предприятия вынуждены сокращать производства в силу того, что у них нет отложенного спроса. В договоре с «Газпромом» у вас будет написано, что они рассчитаются с вами через 90 дней. Кто дает газ под условие, что вы с ними рассчитаетесь через месяц?»

Риторические вопросы оппозиции остались без ответа. Законопроект, упрощающий взыскание долгов по зарплате парламентарии приняли в первом чтении единогласно.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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