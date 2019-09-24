Госдума против «наливаек»: регионам дадут право закрывать бары «врагов России» в многоквартирных домах

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, который расширяет полномочия региональных властей относительно так называемых «налеваек» – маленьких баров и кафе в жилых домах, в которых круглосуточно продают алкогольные напитки, в том числе фальсификат и суррогат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новый законопроект предполагает передачу региональным властям весьма широких полномочий по регулированию и работы – вплоть до полного запрета. В частности, документом вводится минимальный размер зала обслуживания посетителей в таком кафе – авторы документа предложили установить его в 20 квадратных метров, однако парламентарии уже предложили увеличить его до 50-ти. Кроме того, при реализации алкогольной продукции продавец должен будет обязательно вскрыть бутылку, продавать спиртное на вынос будет запрещено. Третье обязательное условие – обеспечение тишины и покоя жильцов вокруг этого кафе.

Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов со своей стороны напомнил, что такие полномочия ранее у регионов уже были, и 76 субъектов пользовались ими в полной мере. При желании областные власти смогут передать это право на муниципальный уровень.

Профильный комитет Госдумы и правительство законопроект поддержали – правда, при условии доработки некоторых нюансов, подчеркнул он.

«Мы все считаем, что это правильный закон, – отметил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин. – Но ведь у нас часто в домах на первых этажах располагаются просто мини-магазинчики, торгующие спиртным. И часто они расположены во двор, рядом с детскими площадками. Насколько возможно урегулировать эту ситуацию?»

«Сегодня у субъектов по этому вопросу уже есть полномочия. Мы в 2017 году просто вырвали из закона все, что связано именно с общепитом – и сегодня этим законопроектом им эти полномочия возвращаем», – пояснил Гильмутдинов.

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев со своей стороны ехидно отметил, что такие точки часто «крышуют» именно местные чиновники и правоохранители. «И вы думаете, они их закроют? – поинтересовался он. – Или вы хотите сейчас об этом прокричать, а ко второму чтению это убрать из законопроекта?»

«Вы в своем репертуаре, – ответил Гильмутдинов. – Я вам передам документы по 76 субъектам, которые ранее решали самостоятельно этот вопрос».

Другой депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова, в свою очередь, напомнила, что, несмотря на эти полномочия, которыми когда-то пользовались регионы, проблема так и не была решена. «Ко второму чтению должны быть жесткие требования. Не надо отдавать на откуп регионам и муниципалитетам, которые и породили эту проблему», – предложила она.

Гильмутдинов с ней не согласился, заявив, что до 2017 года регионы этими полномочиями пользовались «вплоть до полного запрета». «Они будут принимать очень жесткие меры», – заверил он.

«Единоросс» Александр Хинштейн со своей стороны заявил, что законопроект поддержали детский омбудсмен Анна Кузнецова, представители «Опоры России» и Федерации рестораторов. «Но важно не выплеснуть вместе с водой младенца. До 50% всех предприятий, имеющих лицензию на торговлю алкоголем, расположены на первых этажах многоквартирных домов», – сказал он, предложив создать рабочую группу для внесения предложений по этому законопроекту.

При этом, по его словам, уже развернулась кампания по дискредитации соавторов документа. «Люди будут драться за свои доходы», – предсказал он, отметив, что в ФАС почему-то выступили против законопроекта, хотя правительство РФ его поддержало.

Фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» законопроект поддержали. «Это бизнес на крови, – сообщил «эсер» Олег Нилов. – Это враги России, враги нашего народа, которые захотели по легкому деньжат срубить, да еще в жилом доме, с выходом на детские площадки. Но бьет ли этот закон в глаз этому кровавому бизнесу? Не думаю. В жилом доме вообще не следует устраивать – во всяком случае, с выходом во дворы – такие заведения. Только со 100% согласия жильцов дома».

Депутат отметил, что по уже действующим законам большая часть «наливаек» должна была закрыться – однако «глаза чиновников и участковых закрыты денежными купюрами». «Надо ужесточать ответственность за эти действия. Поучиться есть где – есть Чеченская республика. Посмотрите, какой там порядок наведен. Если есть воля губернатора – порядок можно навести даже без закона. А если воли нет- с любым законом они его обойдут и уйдут от ответственности. Мы бьем по хвостам этому «зеленому змею», а он снова ускользнет», – подчеркнул Нилов, отметив, что наказание должно быть таким, «чтобы больше не повадно было».

В итоге законопроект в первом чтении поддержали 385 парламентариев при двух воздержавшихся.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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