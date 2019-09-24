«Сейчас такое уже происходит»: россиянам закроют доступ к рекам и озерам

Россиянам могут закрыть доступ к водоемам из-за нового законопроекта Росрыболовства. Такие опасения в ходе обсуждения инициативы в Госдуме высказал депутат от ЛДПР Виталий Пашин. Речь идет о разрешении предоставлять рыбоводным хозяйствам землю без торгов, а также возводить на ней некапитальные постройки.

Новый законопроект Росрыболовство внесло в июне этого года. Агентство предложило наделить рыбоводные хозяйства правом получать в аренду без проведения торгов земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, для выполнения договора пользования рыбоводным участком, а также разрешить таким предприятиям пользоваться землей и строить на ней некапитальные объекты без ее предоставления – просто на основании разрешения.

Либерал-демократ Виталий Пашин поинтересовался у представлявшего законопроект главы Росрыболовства Ильи Шестакова, не получится ли так, что «на основании такого закона все озера будут перекрыты заборами, раз земля будет в аренде».

«Уже сейчас мы видим, что такое происходит у нас в Челябинской области, где насчитывается более 3 748 озер, – сообщил он. – Коммерсанты перегораживают заборами озера, и либо не пускают, либо взимают плату с наших граждан. И мы только через прокуратуру и суд добиваемся демонтажа таких ограждений. Вы по сути предлагаете легализовать такие нарушения?»

«Безусловно, перекрытие доступа гражданам к водным объектам запрещено, – признал Шестаков. – Должны быть установлены сервитуты. Законодательство урегулировано, но правоприменительная практика в разных регионах разная, и привлечение прокуратуры, возможно, будет необходимо – там, где есть нарушения законодательства».

На вопрос депутата от КПРФ Олега Смолина об устричных фермах в Крыму глава Росрыболовства ответил уклончиво. «В СМИ были бурные дискуссии по поводу устричных ферм в Крыму – говорят, выкатывают такую арендную плату, что проще закрыть, чем продолжать работать», – заявил Смолин.

«Арендная плата у нас предусмотрена в рамках договора, и она является незначительной, – возразил Шестаков. – А то, что есть проблемы у рыбоводных хозяйств с точки зрения выделения земельных участков для создания инфраструктуры, то это большая проблема».

Законопроект в итоге был принят в первом чтении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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