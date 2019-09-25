СМИ: В Москве задержан генерал МВД по делу о вымогательстве 100 млн рублей

Генерал МВД РФ Александр Мельников задержан по делу о вымогательстве 100 млн рублей у бизнесмена. Ходатайство об аресте поступило в Басманный суд Москвы.

Обвинение высокопоставленному полицейскому предъявлено 24 сентября, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Сообщается, что рассмотрение ходатайства об аресте генерала отложено Басманным судом на 72 часа по просьбе прокурора.

По версии следствия, что Мельников и трое его подельников договорились с предпринимателем Панюшкиным, что он передаст им 100 млн рублей двумя траншами за непривлечение его к уголовной ответственности по делу о мошенничестве.

По словам источников, Мельников убедил Панюшкина, что дело не закрыто, организовав пересылку в его мессенджер фотокопий материалов с поручением о возобновлении расследования. По информации источника РБК, указание возобновить расследование дал заместитель начальника следственного управления ГУ МВД по Москве Петр Богатырев.

Панюшкин заподозрил, что его обманывают, и пожаловался на вымогателей. Первый транш он передал троим подельникам генерала в августе в баре «Даймонд» в центре Москвы. Из 30 млн рублей купюры на 29 млн были муляжом.

Генерал Александр Мельников занимает должность заместителя начальника управления общественного порядка МВД с 2007 года. Он курирует работу правительственной комиссии по профилактике правонарушений, оперативного штаба МВД. Кроме того, в его ведении находятся вопросы работы ИВС, специальных приемников и подразделений охранно-конвойной службы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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