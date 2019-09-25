«Мы потеряли контроль в экономике, а теперь теряем общество»: в Госдуме заявили о тотальном влиянии США на РФ

Иностранные аналитические агентства монопольно захватили рынок стратегически важных данных – от информации о лекарствах до вкусовых пристрастий граждан РФ – и могут манипулировать общественным мнением. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявили политики и эксперты сегодня на пресс-конференции в Госдуме.

В частности, председатель Совета по вопросам соблюдения законодательства и парламентского контроля фракции «Единая Россия» Никита Габов отметил, сегодня западные аналитические компании, штаб-квартиры которых находятся в США, являются монополистами в сфере оценочной деятельности. «Монопольное явление, которое в Росси охватило все сферы. Иностранные компании по большому счету единственные, кто в нашей стране занимается аналитикой. Другие компании на рынке не представлены», – констатировал он.

При этом Габов обратил внимание, что в данной ситуации речь идет, в том числе, о таких серьезных государственных структурах, как Газпром, Сбербанк. По его словам, «эти уважаемые компании по большему счету обслуживают ряд зарубежных аналитических агентств». «Это не совсем здоровая ситуация», – подчеркнул он.

Габов уточнил, что западные компании специализируются на аналитике рынка продовольственных товаров, товарообороте, исследованиях в сфере фармацевтики, связанных с жизненно-важными препаратами. Также собирают информацию о бытовой и компьютерной технике, и в результате получают доступ к стратегической информации, связанной с безопасностью государства, подчеркнул Габов. «Понятно, что это вопрос и гибридных войн, и конкуренции. Факт остается фактом – Россия не защищена от иностранного влияния, монополистического подхода. С этим что-то надо делать. Мы встали с колен по ряду международных моментов – пора позаботиться о данных», – считает он.

Представитель непарламентской Социально-консервативной партии России Дмитрий Гапонов со своей стороны подчеркнул, что государству необходимо возвращать под контроль эту сферу. «У западных держав не получается диктовать условия и указывать, как нам растить детей. Спасибо зарубежным партнерам за желание участвовать в нашей жизни, но дальше – мы как-нибудь сами», – заявил он.

Руководитель аппарата фракции КПРФ в Госдуме, председатель Всероссийского женского союза «Надежда России» Нина Останина согласилась, что российское общество «стало полностью управляемым». «Мы сами не осознаем это: мы не можем предсказывать события и не являемся участниками прогнозирования этих событий. Монополия на исследовательском рынке не у нас. Это страшно. Мы уже утратили государственную монополию в экономике – на предприятиях участие иностранного капитала до 90%. Но тот факт, что общество полностью подконтрольно, говорит о том, что мы должны прейти к публичному обсуждению того, почему мы стали подконтрольными и зависимыми, и выявить защитный механизмы с точки зрения юридической базы», – считает она.

В то же время, по ее оценке, негативно на ситуацию «деквалицфикация» российских аналитических структур. «Надо возрождать свою социологическую школу. Не экспорт образования, а экспансия на рынок услуг», – полагает Останина.

Политтехнолог, психолог, эксперт по PR и GR-коммуникациям Алена Август со своей стороны отметила, что даже безобидные и «невинные» на первый взгляд исследования позволяют специалистам «делать далекоидущие выводы».

В то же время эксперт подчеркнула, что необходимо сбалансировано подходить к решению проблемы. «Мы должны думать о том, чтобы обезопасить себя. Беспокоясь о защите нашего рынка, нужно не забыть о проблеме повышения качества наших исследований – это очень важно», – подчеркнула Август.

Она согласилась, что разработка дополнительных барьеров, в том числе дополнительная сертификация, которая позволит проверить деятельность компании и покажет, насколько защищены данные, может позитивно повлиять на ситуацию. «Но нужно думать на уровне страны, как устроить научный обмен с пользой для страны», – заключила эксперт.

Москва, Мария Вяткина

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