Налоговиков обязали собрать 100 млрд рублей в Пенсионный фонд

Налоговые органы в 2019 году получили задание собрать в качестве страховых пенсионных взносов около 100 млрд рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил глава фонда Антон Дроздов, отвечая в ходе обсуждения отчета об исполнении бюджета ПФР.

Вопрос о собираемости взносов задал депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев. «Официальный фонд оплаты труда в 2018 году составлял 22,8 трлн рублей, – отметил парламентарий. – В то же время звучит цифра, что якобы 13 трлн рублей – теневая зарплата. Есть ли понимание в Пенсионном фонде, как из тени вывести огромное количество людей?»

По словам Дроздова, правительство сейчас использует два инструмента для повышения собираемости страховых пенсионных взносов. «Первый – это налоговые органы, им ежегодно устанавливают дополнительное задание на сбор страховых взносов, в этом году порядка 100 млрд рублей, – сообщил он. – И второй – комиссии по легализации заработной платы. Роструд имеет соглашения со всеми субъектами, участвуют в работе комиссий и правоохранительные органы, и ежегодно порядка 1 млн трудовых договоров заключается на основании заключений этих комиссий. И дальше отлеживается, чтобы по ним отчислялись пенсионные взносы».

Между тем представители фракции КПРФ не преминули раскритиковать пенсионную систему, вновь призвав «разморозить» накопительную часть пенсии. «Так дальше жить нельзя», – заявил депутат Валентин Шурчанов. При этом он подчеркнул, что работающим пенсионерам необходима индексация пенсий. «Провести индексацию, чтобы работающие пенсионеры обеспечили нам рост экономики», – предложил он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.09.19

«Потрясающие результаты»: в России рекордно выросло число самозанятых. / Фонд соцстраха отметил снижение рождаемости в России: удалось сэкономить. / Суд отложил рассмотрение апелляции на приговор Павлу Устинову: будут изучать видеозаписи. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»