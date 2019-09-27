В Москве обезврежена группировка спонсоров террористов

Сотрудники правоохранительных органов провели масштабную операцию по задержанию спонсоров запрещенного в РФ террористического «Исламского государства». Как сообщила пресс-служба московского главка Следственного комитета, задержаны девять человек, им предъявлено обвинение в организации финансирования террористов.

По версии следствия, один из обвиняемых вступил в ряды запрещенной террористической организации, находясь на территории Египта. Вернувшись в 2015 году в Россию, он стал искать лиц, желающих оказать материальную помощь исламистам. В одном из мобильных приложений он создал группу, в которую приглашал лиц, согласившихся финансировать запрещенную террористическую организацию на территории Сирии и Ирака. Как уточнили в СКР, всего в это сообщество вошло порядка 30 участников.

«Организатор группы вел сбор денежных средств на свои банковские карты, затем они переводились на расчетные счета лиц, принимающих участие в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования. Указанные средства использовались для финансового обеспечения материально-технических подразделений террористических организаций, а также для подготовки и совершения преступлений террористического характера», – говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, с каждым из участников группы организатор разговаривал отдельно, выезжая с ними в деревню Кокошкино Московской области, где они даже принимали присягу на верность террористической организации. После посвящения новые участники должны были финансово поддерживать террористическую организацию, ежемесячно переводя денежные средства.

В ходе расследования уголовного дела органами следствия совместно с сотрудниками ФСБ России, а также ГУПЭ МВД России отработаны близкие связи организатора финансирования терроризма и выявлены его соучастники. Все дали признательные показания.

Следователями СК России были проведены многочисленные обыски и задержания на территории Москвы, Московской области, Дагестана и Кабардино-Балкарии.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), ч.1, ч.1.1 ст.205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) и ч.2 ст.205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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